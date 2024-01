El PC ha mort?

Fa anys que es va vaticinar la mort del PC. Fins i tot reconeguts analistes de l'actualitat tecnològica com ara Nicholas Carr van arribar a marcar la data de la seva fi: el 27 de gener de 2010, quan Steve Jobs va enfilar-se a un escenari de San Francisco per presentar l'iPad. Semblava que l'avanç imparable de tauletes i dispositius mòbils relegaria l'ordinador personal a un racó de casa sense gaire ús. Però la realitat és que el sector es troba en més bon moment que mai. Segons International Data Corporation (IDC), les vendes totals de PC van arribar el 2020 als 302,6 milions de màquines, un 13,1 % més que el 2019. I per a aquest 2021 es preveu que encara pugin més: s'estima que augmentaran en un 18 %. Segons els experts, la pandèmia ha tingut molt a veure en la «resurrecció» del PC.

«El teletreball forçat ha portat a primera plana de la vida diària que els dispositius mòbils portàtils (mòbils i tauletes) amb què consumim continguts habitualment no estan pensats per a la feina que hem hagut d'introduir en l'àmbit domèstic», afirma Josep Jorba, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC i investigador del grup Wireless Networks (WINE) de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3). En qualsevol cas, segons Jorba, el PC no va arribar a morir mai. Tan sols en relegàvem l'ús al món professional en oficina, mentre que a casa el substituíem per altres dispositius amb un ús d'entreteniment bàsicament unidireccional: si ens limitem a l'entreteniment (sèries i pel·lícules, música, videojocs…), tant les Smart TV com les tauletes, els mòbils i les consoles poden ocupar el lloc del PC. El mateix passa amb les xarxes socials, que quan es tracta d'interaccions curtes són domini del mòbil o la tauleta gairebé de manera exclusiva. No obstant això, en el terreny professional, l'ús del PC sovint és imprescindible.

«Amb equips decents en prestacions, no té comparació amb altres dispositius quant a capacitats de computació i realització productiva de feina. Amb els dispositius mòbils ens veiem molt limitats en capacitats d'entrada (moviments i tocs de dits en lloc de teclats i ratolí) i capacitats de sortida (com i on guardar informació, o quina mida de visualització tenim a la pantalla)», explica el professor de la UOC, que aclareix que al mercat només es poden trobar alguns dispositius híbrids com ara tauletes amb teclats i ratolí, chromebooks o portàtils convertibles en tauletes que poden conjuminar els dos àmbits d'ús, «encara que en alguns casos són dispositius realment cars, com els PC convertibles en tauletes i, en d'altres, les prestacions per a alguns usos o àmbits professionals són bastant deficitaris».