Consells perquè un empleat comenci amb bon peu en el seu nou treball

Adaptar-se a una feina nova no sempre és fàcil. De fet, segons les dades d'un estudi de Gallup, el 88 % dels enquestats van suggerir que les seves empreses no tenien bons programes d'incorporació. Això provoca que més d'un 40 % dels empleats renunciï al seva feina durant el primer mes i un altre 10 % abandona abans del seu primer aniversari, tal com apareix en un estudi elaborat per Equifax Workforce Solutions i recollit a la revista Fast Company. Per aquest motiu, és molt important que les empreses disposin d'un bon pla d'incorporació (onboarding) que faciliti l'adaptació del personal nou. Manel Fernández Jaria, professor col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i expert en benestar laboral, explica que un pla d'incorporació és «el procés d'integrar un treballador nou a una empresa i té com a objectiu familiaritzar-lo amb els aspectes més rellevants de la cultura de la companyia, a més d'aconseguir que tingui les eines i la informació necessàries per convertir-se en un membre productiu de l'equip».

D'altra banda, Ana María Luna, solution manager de UOC Corporate, comenta que l'elaboració d'un pla d'incorporació impacta directament en els objectius de l'empresa des de la visió dels recursos humans, perquè «aconsegueix que el nou treballador se senti acompanyat i augmenti el seu nivell de compromís», des de la visió de l'empresa, perquè «escurça el temps d'adaptació a la companyia», i des de la visió del treballador, «perquè se sent part de la companyia des del principi». Manel Fernández Jaria afegeix que «la incorporació hauria de començar en el moment en què un futur candidat s'interessa per la companyia, després s'ha de mantenir al llarg del procés d'entrevista i finalment ha de durar el temps necessari perquè el nou candidat se senti segur i pugui oferir la seva millor versió professional i personal».

El principal problema és que moltes vegades les empreses descuiden els seus programes d'incorporació i, en aquest sentit, Ana Luna defensa que «més del 80 % de la meva clientela considera que cal actualitzar o dissenyar el seu programa d'incorporació i tota coincideix que aquest tipus d'iniciatives han de sortir dels departaments de recursos humans. Tanmateix, també coincideix que no estan en el primer lloc de la seva llista de tasques, i moltes vegades ni tan sols formen part d'aquesta llista». Si hi afegim que «moltes empreses estan tenint dificultats per incorporar perfils clau perquè les empreses fins ara no havien valorat la possibilitat que el candidat pogués triar companyia», els plans d'incorporació «han d'estar molt ben dissenyats i han de ser coherents, ja que la rotació de personal representa una inversió de temps i recursos important per a les empreses», conclou Fernández Jaria.