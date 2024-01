La ficció nostàlgica: l'aposta segura de les plataformes de 'streaming'

Els tipus d'adaptació

Com es pot observar, sembla que no hi ha un mètode concret per ressuscitar les sèries d'èxit d'anys anteriors, encara que principalment s'està apostant per la reestrena i la reinvenció. Elena Neira explica que «la reinvenció (reboot) és el rellançament de la sèrie en els seus termes originals amb un nou repartiment, encara que a vegades s'incorpora elenc original. Si és una continuació de la sèrie, es parla de seqüela; si narra la història precedent als fets que narrava la sèrie original, de preqüela. I, finalment, hi ha les sèries derivades (spin off), que són històries satèl·lit en què un personatge de la sèrie original és el fil conductor».