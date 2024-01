La UOC, la Clínica Corachan, la Fundació Corachan i Women's CD promouen la formació en salut de la dona

La Clínica Corachan, la Fundació Corachan i Women's CD —l'equip de ginecologia del Dr. Francisco Carmona i el Dr. Damian Dexeus— han signat un conveni amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per impulsar la formació de postgrau en l'àrea de la salut de la dona.

Aquest octubre la UOC posarà en marxa l'especialització de Fisiologia i Estils de Vida Saludable de la Dona, un programa formatiu que permetrà als estudiants millorar les seves competències en salut femenina i adquirir coneixements sobre factors que afecten la qualitat de vida de les dones.

"Avui dia la influència de l'estil de vida en la salut de les dones continua sent una assignatura pendent en la formació específica per a professionals de la salut i de la comunicació. Aquesta especialització respon a la necessitat de promoure una visió clara de la fisiologia femenina, del cicle menstrual i de les seves alteracions més habituals, així com aprofundir en aquells aspectes que impacten directament en la salut de les dones", explica Marta Massip Salcedo, professora dels Estudis de Ciències de Salut de la UOC i directora del nou programa.

La Fundació Corachan, en el marc del seu programa de beques de formació especialitzada de professionals sanitaris i de divulgació de coneixement a professionals i la societat en general, becarà tres alumnes del curs amb el 100 % de l'import de la matrícula.

L'equip de ginecologia i obstetrícia Women's CD, liderat pel director científic Francisco Carmona i el cirurgià ginecològic Cristian de Guirior, oferirà una formació específica i especialitzada i compartirà coneixements, experiències i maneres de treballar en aquest camp.

Per la seva banda, la Clínica Corachan col·laborarà amb la UOC per desenvolupar iniciatives de formació de postgrau i impulsar activitats de transferència de coneixement en què es busqui la qualitat i l'excel·lència.

"Aquest programa permetrà que els estudiants puguin adquirir coneixements sobre com factors com ara la nutrició o l'exposició a tòxics afecten la qualitat de vida de les dones, així com entendre la importància de promoure hàbits de vida saludable entre les dones", conclou Massip.