La generació muda: per què els 'millennials' no agafen el telèfon?

Ansietat per trucar o per fer videotrucades

Més enllà de la intromissió o de la manca de seguretat, la veritat és que el 81 % dels joves sent ansietat abans de tenir prou valor per fer una trucada. «Perceben la trucada tradicional com una estratègia comunicativa arriscada, perquè en una trucada no poden esborrar les paraules pronunciades en viu dins d'una conversa. Això els genera menys seguretat i confiança que, per exemple, fer servir una nota de veu, format que els permet repetir la seva al·locució tantes vegades com calgui abans d'enviar-la», explica Ferran Lalueza, professor i investigador dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC.

Aquesta ansietat s'ha vist incrementada per la pandèmia a causa de les videotrucades. Durant el 2020 les videoconferències diàries van augmentar un 30 % segons el Panell de Llars de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). «Tots els inconvenients que els suposa una trucada es veuen agreujats en les videotrucades, que els obliguen a mostrar-se en viu, sense filtres, veient-se a si mateixos amb tots els seus eventuals defectes amplificats i a la vista dels altres participants», adverteix Lalueza. Sensacions de nerviosisme i inquietud, por de parlar durant les reunions, cert pànic escènic, estrès i menys productivitat abans d'una reunió són alguns dels factors que els experts han batejat com a Zoom anxiety. «L'ansietat és matemàtica: com més alta sigui la percepció d'amenaça de pèrdua de temps, que ens demanin alguna cosa, que ens interrompin durant un temps indeterminat, de no controlar el temps invertit en aquella comunicació, d'incomoditat amb el llenguatge no verbal..., i més baixa la percepció dels nostres propis recursos per fer-hi front, més elevada serà l'ansietat anticipatòria de la situació», detalla el psicòleg.