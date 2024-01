La UOC s'adhereix als compromisos climàtics de la Generalitat

La UOC s'ha sumat als compromisos d'acció climàtica de la Generalitat de Catalunya per revertir l'emergència mediambiental actual. Aquests objectius se centren principalment en l'anàlisi de l'impacte climàtic de l'activitat de la Universitat, l'impuls cap a un sistema energètic més eficient i d'origen renovable, la reducció de les emissions associades a la mobilitat que genera l'activitat, l'adopció d'actuacions basades en l'economia circular i en la divulgació, i el foment del compromís de la institució amb el planeta.

Aquest full de ruta adoptat per la Generalitat respon als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) impulsats per les Nacions Unides a l'Agenda 2030. «Aquesta adhesió reforça la nostra determinació en la lluita contra el canvi climàtic com a universitat responsable de formar ciutadans i professionals capaços de fer front als reptes globals, apostant per la recerca i generant coneixement en aquest àmbit que ens permeti avançar», assenyala Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC, la qual també recorda la importància del fet que «les administracions facin polítiques públiques que responguin als ODS».

Entre les mesures adoptades, hi ha la d'aconseguir una emissió neutra en carboni abans del 2050, fer un càlcul anual de les emissions de carboni, incloure els aspectes climàtics en la formació del personal o assolir un autoconsum de fonts renovables d'almenys un 35 % els pròxims deu anys.

Aquests objectius s'emmarquen en el Pla de sostenibilitat ambiental de la UOC, promogut pel Consell d'Universitat i inclòs dins el Pla estratègic que s'està acabant d'enllestir. El Pla de sostenibilitat ambiental preveu mesures com ara presentar públicament —en el termini màxim d'un any a partir de la signatura dels compromisos— un full de ruta per aconseguir la neutralitat en carboni amb objectius quantitatius calendaritzats, o obtenir la certificació EMAS en un termini màxim de tres anys.

«La nostra adhesió als compromisos d'acció climàtica de la Generalitat implica establir objectius concrets i mesurables que ens han de permetre accelerar la transició cap a una universitat més sostenible i autosuficient», destaca Eduard Bosch, vicegerent de Finances i Recursos de la UOC.

La iniciativa va ser impulsada per la Generalitat arran de la primera Cimera Catalana d'Acció Climàtica, celebrada el gener del 2020. Des de llavors, s'han adherit als compromisos 125 entitats de diferents sectors. S'espera que aquesta xifra continuï creixent i que s'hi sumin més agents per fer front al canvi climàtic.