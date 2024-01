L'era del consumidor subscrit

Tintoreries, videojocs, mitjans de comunicació, productes de cura personal, gimnasos, serveis de salut, productes per a mascotes, cotxes… Cada vegada són més els productes i els serveis de què podem gaudir a canvi d'una tarifa plana, un model de negoci que va canviant completament el mercat i que segons els experts ha arribat per quedar-se. Només cal donar un cop d'ull a les xifres: d'acord amb el darrer índex de l'economia de la subscripció de Zuora, la companyia multimilionària de programari, des del 2012, els ingressos anuals de les empreses amb models de pagament per subscripció van créixer un 435 %.

Què ha passat perquè s'hagi donat aquesta revolució en el mercat i ara tinguem un Netflix o una plataforma semblant per a cada cosa? Segons els experts, tot és degut a un canvi de mentalitat imposat per la generació millenial o generació Y. Com assenyala Neus Soler, tutora del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i membre del consell extern d'experts del màster universitari de Màrqueting Digital de la UOC, «els millennials anteposen gaudir a posseir, i valoren molt el seu temps. Per això, la subscripció és el model ideal», assenyala, i explica que, amb aquest sistema, els usuaris poden gaudir d'un producte que potser no podrien tenir, o que podrien tenir però fent un gran esforç, amb l'avantatge que no se'ls quedarà obsolet: les economies domèstiques no solen poder seguir el ritme que segueixen els avenços tecnològics, per la qual cosa, una vegada adquirit el producte, aquest pot quedar obsolet en relativament poc temps. A això s'hi suma l'economia de temps. «Aquesta generació valora enormement el temps lliure, i s'estima més no haver-lo de dedicar a fer tasques com ara comprar», afirma.

L'Estat espanyol no s'ha quedat al marge d'aquesta tendència. Una anàlisi elaborada per la companyia especialitzada en tecnologia de monetització i pagament mòbil Telecoming afirma que l'economia de la subscripció facturarà aquest any a l'Estat espanyol 3.170 milions d'euros, la qual cosa representa un 28 % més que l'any anterior, unes xifres que la situen entre els països europeus amb més facturació per mitjà d'aquest tipus d'ingressos, només per darrere d'Alemanya, el Regne Unit i França.

I encara que hagin estat els millennials els primers a apuntar-se a aquesta tendència, la realitat és que ja la van adoptant diferents generacions, fins i tot els més grans de 65 anys, per a qui la compra per internet ha deixat de ser una cosa excepcional: segons un estudi de KPMG, a l'Estat espanyol un 36 % dels consumidors més grans de 65 anys compra habitualment en línia. «Els nostres hàbits de consum van evolucionant. Ara valorem l'experiència de l'aquí i ara, i l'oportunitat de renovar-la, per sobre d'adquirir», assegura Silvia Martínez, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació i directora del màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia de la UOC, la qual afirma que, encara que la pandèmia no ha estat la causant d'aquest canvi, sí que ha ajudat a consolidar aquest model. La raó és que hem hagut d'adaptar els hàbits al nou context, i això ha comportat que una pràctica que ja té un recorregut d'anys «s'hagi anat introduint en diferents sectors i funcioni sempre que s'aconsegueixi trobar el valor afegit que faci que l'usuari estigui disposat a comprometre's i subscriure-s'hi», indica Martínez.