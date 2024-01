Un client que no interessa: pensionista i amb poca capacitat d'estalvi

«Les persones grans, sigui per falta de formació, de mitjans o de motivació, no són digitals. Això ha fet que es converteixin en un tipus de client que no és rellevant per a les entitats bancàries», adverteix Ruiz-Dotras, que detalla: «La rendibilitat de la banca passa pel client digital, perquè redueix molt els costos d'infraestructura i personal. Aquest tipus de client té pensions que no generen ingressos a la banca. En general, els queden pocs diners per estalviar o invertir perquè la major part d'aquests diners ja els gasten durant el mes».

Els drets dels vulnerats

Europa ja ha alertat de la vulnerabilitat financera. En un document, la Comissió Europea adverteix que els drets dels usuaris bancaris vulnerables han de ser un tema de protecció especial per part de les entitats en el context de la digitalització dels serveis financers. Davant la pregunta de què creuen que haurien de fer les entitats bancàries per millorar les gestions, el 64 % de les persones grans considera que s’hauria de mantenir algun tipus d'assistència presencial, mentre que el 38,7 % reclama que s'estableixin horaris específics per a grups de persones grans.

Per a Ruiz-Dotras, també investigadora del grup DigiBiz (Digital Business Research Group), cal incidir en l'educació financera de tots els ciutadans, especialment els exclosos, i oferir un bon assessorament financer personal. «Avui dia, un estalvi en un compte a tipus fix ja no és una opció per obtenir una renda addicional a la pensió de jubilació. Cal invertir en productes amb més o menys risc i adaptats al perfil de cada individu per garantir mínimament un ingrés addicional, però per fer-ho s'han de tenir determinats coneixements financers que els permetin estalviar, establir un pla de jubilació adaptat a les seves necessitats o adquirir productes financers òptims per a cada situació personal», conclou l'experta.