Dades anonimitzades i resultats en obert

A través de SalusCoop, la recerca en salut és transparent i segura: es treballa amb dades anonimitzades i amb resultats en obert, ja que la participació és voluntària i té una visió clarament social. La persona que es fa donant de dades sanitàries a través de l'app pot decidir col·laborar en projectes concrets de recerca, com la que es fa sobre la COVID-19, amb la garantia que es compliran les condicions acordades mitjançant una llicència d'ús.

Per accedir a les dades, els equips de recerca hauran d'acceptar les condicions d'ús de la plataforma a través de la llicència SALUS Common Good. S'estableixen cinc condicions per fer-les servir: que s'utilitzin per a recerca en temes de salut, que el centre de recerca no tingui ànim de lucre, que se'n faci un tracte anonimitzat, que es faciliti la retirada voluntària de la cessió per part del donant i que els resultats estiguin disponibles en obert.

En la primera versió de l'app es podran capturar dades de manera distribuïda i generades per ecosistemes com Google Fit o Apple Health, mitjançant enquestes que els equips de recerca puguin enviar directament a la ciutadania i també dades provinents d'altres API compatibles. Tal com apunta Javi Creus, promotor de la cooperativa SalusCoop, «hem de passar de l'escassetat a l'abundància de dades. En aquest context, els ciutadans tenen el dret d'emprar les seves pròpies dades i disposar de la capacitat de donar-les a qui les pugui fer servir per a un bé social».