La UOC, com a part del seu compromís amb l'ocupació i l'empoderament del seu estudiantat i alumnis, ha monitorat durant mesos què passa al mercat laboral i quines són les ofertes laborals actuals i competències més demanades actualment. Entre les conclusions que n'extreu hi ha la capacitat d'adaptació al canvi, el coneixement sobre la utilització de les TIC, la capacitat per solucionar adversitats, la mostra de responsabilitat i compromís amb la tasca que s'ha de desenvolupar, el treball en equip, la gestió del temps i la presa de decisions. Aquestes competències transversals representen una perspectiva d'ocupabilitat més alta per a aquells professionals que les reuneixin. Així mateix, no s'ha d'oblidar que les empreses també cerquen altres competències més humanes, com la capacitat de generar sinergies positives i la intel·ligència emocional.

Amb la pandèmia, moltes organitzacions s'han vist obligades a experimentar amb una nova realitat, que avui és més present que mai: reinventar-se ha deixat de ser una opció i s'ha convertit en una qüestió de supervivència. Liderant aquesta nova situació, i tal com s'ha exposat, el talent jove és el principal motor de canvi.

Tal com explica Àngels Fitó, vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat de la UOC, "ens trobem amb un context complex i canviant que ens afecta directament, ja que ens situa davant d'una nova realitat envers l'ocupabilitat, una tendència marcada per la intensificació del moviment globalitzador i l'impacte de la segona onada tecnològica, que genera tants canvis en les dinàmiques de treball a les empreses com el sorgiment de nous perfils professionals".

I afegeix: "D'una banda, a les empreses, la tendència és la creació de noves formes de treball organitzades de forma transversal i circular, un lideratge distribuït i equips de treball autogestionats, així com l'increment del treball híbrid. D'altra banda, calen nous perfils professionals que generin sinergies positives amb les noves tecnologies i a la vegada estiguin complementats amb altres disciplines. I això sense oblidar que aquests nous perfils han de destacar per les seves competències transversals –com l'adaptabilitat al canvi i la gestió del temps– i les seves competències humanes (conegudes també com les soft skills), com és el cas de la intel·ligència emocional."

Eva Rimbau, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, afirma que "una clara tendència dins del mercat laboral avui dia és l'automatització i la digitalització. Cada cop és més evident que algunes feines, especialment les rutinàries o repetitives, ja han estat substituïdes per màquines automatitzades, com és el cas d'operaris de planta, personal de neteja o muntadors, ja que són les feines que no requereixen pensament crític, lideratge, competències digitals, adaptació al canvi, idiomes o qualitats per comunicar-se, entre d'altres, les que acceleren precisament aquest procés cap a la digitalització. Per tant, és fonamental entendre que davant d'aquesta nova situació laboral es requereixen professionals amb àmplies competències per adaptar-se ràpidament a les noves maneres de treballar i a les noves ocupacions".

Finalment, Carmen Pagès, responsable de prospecció i anàlisi laboral a la UOC, conclou que "hem de ser capaços d'entendre que no totes les feines han d'arribar forçosament a la seva fi. De fet, els avenços en tecnologia afavoreixen la transformació i el canvi, però no impliquen la seva completa eliminació. Les tasques considerades rutinàries són molt automatitzables, però, per contra, una màquina mai podrà fer una tasca que no estigui estructurada. Les persones juguem amb avantatge, perquè tenim creativitat, emocions i sabem comunicar. En un futur, els humans treballarem en professions que requereixen habilitats socials avançades, habilitats socioemocionals i habilitats cognitives més complexes, i que cada vegada tindran més demanda dins del mercat laboral. Per tant, hem de mantenir la capacitat d'emocionar-nos, de persuadir, d'estimar i d'aprendre constantment, ja que aquestes són característiques que ens fan insubstituïbles davant de totes les tecnologies i innovacions".