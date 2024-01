De ser un club exclusiu i aconseguir milions de subscriptors, Clubhouse ha passat a convertir-se en una aplicació oberta que sembla que ha perdut força, avui, se situa en la posició 146 de xarxes socials més baixades (per iPhone) a l'Estat espanyol, molt per sota de LINE, Grindr o AdoptaUnTio.es. Tampoc als Estats Units, on va aconseguir tant d'èxit, no és possible trobar-la entre les 200 primeres aplicacions més baixades. «Aquest globus s'ha desinflat per diverses raons: hi havia massa expectatives, el context històric de creixement hi va ajudar molt (plena pandèmia), però la gent ha anat perdent l'interès perquè l'aplicació no ha sabut oferir o donar una experiència completa i s'ha quedat curta», explica Miquel Pellicer, expert en comunicació digital de la UOC.

El febrer del 2020 va aconseguir gairebé 10 milions (9,6 milions) de baixades, xifres impressionants per a una xarxa que tenia menys d'un any i que només estava disponible per a iPhone. En aquest moment, era una xarxa a què costava molt accedir: només funcionava a través d'invitacions i això la va fer molt atractiva. «Posicionar-se com a 'exclusiu' és una vella estratègia de màrqueting, i és que una cosa difícil d'aconseguir sempre és més desitjable», afirma Ferran Lalueza, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, que afegeix que «les xarxes socials que aspiren a jugar a primera divisió necessiten tenir una massa crítica d'usuaris molt gran, i això no lliga amb l'exclusivitat».