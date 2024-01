Interacció entre diversos actors durant el procés d'avaluació

No hi ha cap dubte que la tecnologia ha format part de les dinàmiques educatives de la nova era, impulsant l'aprenentatge autònom, en què l'estudiant no només és espectador d'informació, sinó també proveïdor. Per aquest motiu, la col·laboració entre estudiants, amb tots els actors educatius implicats, com companys, professors i fins i tot la part administrativa, exerceix un paper important en l'avaluació digital.

«Atès que els exàmens a la UOC són totalment virtuals, hem implementat eines com els xats, perquè l'estudiant i tot l'equip involucrat en els exàmens puguin enviar avisos o resoldre inquietuds de manera immediata, tant amb els seus docents com amb el departament tècnic», explica Àngels Novoa, directora de Serveis de Campus de la UOC.

El feedback com a element clau

El retorn (feedback) és un element clau en l'avaluació digital contínua. De fet, està definit com un dels elements de referència del model educatiu de la UOC. «És aquí i cal fer-lo, però sempre en positiu, reforçant el treball de l'estudiant», afirma Baraza.

Encara que hi ha diferents nivells de feedback, aquest ha de començar en el nivell 0, és a dir, quan el període de lliurament d'una activitat ha finalitzat i el docent dona el resultat; és llavors quan l'estudiant compara el seu propi exercici amb la solució que li proporciona el docent.

D'altra banda, hi ha el feedback grupal o col·lectiu, en què, a través dels diferents canals de comunicació, és important fer una distinció de grup «perquè, si tots els estudiants cometen un error determinat, això està associat al treball que desenvolupa el professorat», afegeix Baraza.

I un tercer feedback és l'individual, en què el professor explica directament a l'estudiant de manera personalitzada les millores motivant-lo a continuar amb l'assignatura.

El frau acadèmic augmenta en la virtualitat?

No es pot pretendre passar de l'esquema avaluatiu presencial a la virtualitat. Les proves massives virtuals representen un repte de grans proporcions fins i tot per a les universitats en línia pel que fa a recursos tecnològics i humans, entre altres coses perquè s'ha de comprovar la identitat de l'estudiant i evitar el plagi. Per això, la UOC ha liderat el desenvolupament del projecte TeSLA, un sistema d'avaluació en línia que autentica la identificació dels estudiants i l'autoria de les activitats d'aprenentatge en entorns en línia a través del reconeixement facial, el reconeixement de veu, els patrons de tecleig i l'antiplagi, entre altres aspectes.

El desenvolupament de TeSLA s'ha aconseguit gràcies a la participació de vuitanta professionals de deu organitzacions expertes, vuit universitats, tres agències de qualitat, quatre centres de recerca i tres empreses tecnològiques. Addicionalment, s'ha desenvolupat una versió de codi obert (open source) d'aquest programari que estarà disponible a partir del gener del 2021 per a les institucions que vulguin implementar-lo, amb suport de serveis de consultoria guiats per la UOC per entendre com funciona i quin sentit té implementar-lo en l'àmbit educatiu.