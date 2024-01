Consells per gestionar l'ansietat en fer o rebre un regal

No totes les persones entomen bé el fet de buscar un regal per a un ésser estimat o rebre un obsequi. Hi ha gent a qui li causa ansietat no saber què regalar a la seva família i amics. Aquest és un dels motius pels quals a vegades hi ha familiars que prefereixen obsequiar-se amb diners. «La manca d'informació és la causant d'aquest sentiment», adverteix Redolar. «A l'ésser humà, quan ha de prendre una decisió, li agrada tenir informació de context. Si no en té, l'escorça prefrontal es veu obligada a fer un sobreesforç per decidir què fer, i això pot generar aquesta ansietat.»

De fet, alguns estudis indiquen que les expectatives que es generen poden convertir-ho en una experiència estressant. Quan es dona un regal estem en alerta i observem si hi ha alguna pista que pugui indicar si la persona destinatària està satisfeta o no. Si no obtenim la resposta que esperàvem, com un somriure d'orella a orella, és possible que ens decebem. De la mateixa manera, el destinatari es pot sentir pressionat per mostrar satisfacció, fins i tot si és un regal que no vol.

Per a Ubieto, professor col·laborador dels Estudis de Psciologia i Ciència de l’Educació de la UOC, un regal és sobretot un do, no és un objecte, és un gest de donar alguna cosa. En aquest sentit, sempre s'espera que l'altre quedi satisfet, que hi hagi un reconeixement. «L'ansietat es dona en les persones que estan massa pendents de l'altre, de si el complauran o no; i d'aquí sorgeix l'ansietat, de pensar en el fet de no haver encertat», remarca.

Amb la intenció d'orientar en la cerca d'un regal i rebaixar l'ansietat, Ubieto recomana arriscar una mica i intentar trobar alguna cosa que l'altre no faci habitualment. Per exemple, regalar una excursió, una entrada al teatre, etc. Si finalment no li acaba agradant, almenys es pot pensar que s'ha ofert l'oportunitat a l'altra persona de descobrir una cosa nova. «Això ens pot fer sentir més satisfets amb nosaltres mateixos.»

També hi pot ajudar tenir present el que és particular de l'altre. El que li interessa a l'altre no sempre ha de coincidir amb el que a nosaltres ens agrada. «Podem arriscar i regalar una experiència nova tenint present quin àmbit d'interessos té. Potser és una persona que no va al teatre, però a qui li agrada tot el que està relacionat amb l'art», explica el psicòleg.

Que a una persona no li agradi rebre regals és menys habitual. En aquests casos Ubieto recomana a qui el rep que es posi en la pell de l'altre i que pensi que ho ha fet amb la voluntat de sorprendre'l. «S'ha de prendre el moment com un repte, com una novetat que pot gaudir. Si realment és una cosa que no li agrada, sempre es pot mirar de canviar-la, i és una manera d'acceptar el do de l'altre. És a dir, ens pot agradar el gest que el nostre fill ens ha fet un regal, però no el regal en si mateix.»