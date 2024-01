La Beckett i la UOC presenten el cicle Planeta Persona. Els límits de la crisi climàtica

La proposta programa espectacles, lectures i activitats de pensament i debat fins al 3 d'abril

El cicle planteja el canvi climàtic com a punt de partida per reflexionar i revisitar la nostra relació amb el planeta

Els espectacles que formen part del cicle són 'Eufòria' de Lara Díez Quintanilla, 'Animal negre tristesa' d'Anja Hilling, 'Salvació Total Imminent Immediata Terrestre i col·lectiva' de Tim Crouch, 'Demèter' d'Agrupación Señor Serrano, 'No sabem res del campo' de Clàudia Serrahima i Urgell i 'Dels intestins una soga i del cul un sac de gemecs' d'Íntims Produccions i David Climent