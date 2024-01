Aquest dimarts, 25 de gener, naixerà la "Càtedra Pau Casals de la UOC. Música i defensa de la pau i dels drets humans", impulsada per la Fundació Pau Casals i la UOC. La nova càtedra promourà la recerca, el coneixement, la difusió i el debat contemporanis sobre la dimensió musical i humanística de Pau Casals i el seu extraordinari llegat, així com els valors que va defensar al llarg de la seva vida. La càtedra, adscrita als Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, es proposa promoure el coneixement de la dimensió artística i de la personalitat profundament compromesa del músic amb la dignitat de les persones, els drets humans, la pau i la democràcia.

La càtedra tindrà dos àmbits centrals d'actuació. D'una banda, el llegat musical de Pau Casals com a músic total —intèrpret, director i compositor—, i, de l'altra, el seu llegat humanístic i la lectura contemporània de la defensa de la pau, la democràcia i els drets humans.

Aquesta nova càtedra estarà codirigida per l'historiador Dr. Joan Fuster Sobrepere, director dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, i el Dr. Alfons Martinell Sempere, professor emèrit de la Universitat de Girona (UdG) i director honorífic de la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la UdG, proposat per la Fundació Pau Casals. La càtedra tindrà dos consells assessors, un dedicat a l'àmbit de la música i l'altre a la seva trajectòria humanística i en defensa dels valors de la pau.

Per a Fuster Sobrepere, aquesta càtedra vol realçar dues facetes del músic català. D'una banda, "la música com a punt d'unió i com a instrument a favor de la pau i la democràcia, causa a favor de la qual va militar Pau Casals al llarg de la seva vida". I, de l'altra, se centrarà en la seva obra musical i la innovació que va aportar en aquest àmbit, com "la tècnica que va crear per tocar el violoncel, menys rígida que la que la precedia, de manera que va inventar la figura del violoncel solista".

Segons Martinell Sempere, "Pau Casals representa una de les figures més importants en el compromís de la cultura amb els valors de la solidaritat humana i la pau. Defensor en el seu moment de la Societat de Nacions, representa un exemple de com un músic contribueix en la defensa de les Nacions Unides per a un món millor. Una trajectòria i un llegat de Catalunya en els principis de la pau i el desenvolupament sostenible al planeta".

Està previst que en els propers mesos es presenti la candidatura perquè la Càtedra Pau Casals sigui reconeguda com a càtedra UNESCO, atesa l'especificitat dels seus objectius i tenint en compte la relació històrica de Pau Casals amb les Nacions Unides. En aquest sentit, ambdues institucions promouran la tramitació i les gestions preceptives per tal d'incloure la candidatura d'aquesta càtedra UNESCO a la convocatòria vigent, que clou al març de 2022.

El 2021 s'han commemorat cinquanta anys de l'estrena de l'Himne a les Nacions Unides, compost per Pau Casals, i de l'entrega de la medalla de la pau per part del que n’era secretari general, U Thant.