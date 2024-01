Mariana Mazzucato és una de les economistes més influents del món i és assessora de dirigents polítics d'arreu del món en matèria de creixement sostenible i inclusiu impulsat per la innovació. Com a reconeixement a la seva trajectòria acadèmica i professional que l'ha convertida en una referent mundial en economia, Mazzucato serà investida doctora honoris causa per la UOC el dijous 3 de febrer, a les 18 h, al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. L'acte, que es podrà seguir en directe des d’aquest enllaç i a les xarxes socials amb l'etiqueta #honoriscausaUOC, comptarà amb la participació de l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, i de la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera.

La doctora Mariana Mazzucato és catedràtica d'Economia de la Innovació i el Valor Públic a la University College de Londres (UCL) i fundadora i directora de l'Institut per a la Innovació i el Propòsit Públic (IIPP) de la mateixa institució. Es va llicenciar a la Universitat Tufts i va cursar un màster i un doctorat d'Economia a la Facultat de Postgrau de la Nova Escola per a la Recerca Social. Ha estat titular de la càtedra RM Phillips de la Unitat de Recerca de Política Científica (SPRU) a la Universitat de Sussex. És membre de l'Acadèmia de Ciències Socials (AcSS) del Regne Unit i de l'Acadèmia Nacional de Ciències Italiana (Lincei).

Ha rebut diversos premis internacionals, com ara el John von Neumann Award el 2020; el Madame de Staël als valors culturals, atorgat per la Federació Europea d'Acadèmies de Ciències i Humanitats (ALLEA), el 2019, i el Leontief per a l'Avenç de les Fronteres del Pensament Econòmic el 2018. Va ser nomenada una dels "tres pensadors més importants sobre innovació" per The New Republic i una de les 50 persones més creatives en matèria de negocis per Fast Company el 2020. A més a més, es troba entre els 25 líders que modelen el futur del capitalisme segons WIRED.

És autora de tres llibres de gran èxit: El estado emprendedor. Mitos del sector público frente al privado (2013), El valor de las cosas: quién produce y quién gana en la economía global (2018) i Misión economía: una guía para cambiar el capitalismo (2021), acabat de publicar.