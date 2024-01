El Col·legi de Censors Jurats de Comptes premia el Portal de transparència de la UOC

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya atorga amb una periodicitat anual el Premi a la millor comunicació de temes relacionats amb la transparència, una iniciativa que reconeix aquells professionals i entitats públiques i privades que desenvolupen eines de comunicació que són favorables a la transparència en la gestió i el retiment de comptes. Enguany el Portal de transparència de la UOC ha estat el guanyador d’aquest guardó.

Antoni Gómez, president dels auditors catalans, ha lliurat el guardó a Pere Fabra, secretari general de la UOC. Gómez ha indicat que "els portals de transparència són eines clau de retiment de comptes" i que en aquest àmbit la UOC excel·leix "pel rigor, la qualitat de la informació publicada en les matèries que li són pròpies i el sentit de la responsabilitat envers la societat".

Per la seva part, Fabra ha dit que "el guardó representa el reconeixement a una tasca que fem des de fa anys, mitjançant una política de comunicació oberta —com la Universitat— i transparent". Lluís Rius, director de Comunicació, ha expressat la seva satisfacció per aquest reconeixement: "El compromís amb la informació veraç de les organitzacions amb un mandat públic és fonamental. Aquest premi ens esperona a continuar millorant l’espai i les polítiques de comunicació que reten comptes de com treballem".

El Portal de transparència de la Universitat Oberta de Catalunya té com a objectius facilitar la informació relativa a l’activitat docent, investigadora i de gestió que es duu a terme a la Universitat i els seus resultats, i fomentar la transparència com un valor necessari. Aquest portal, que agrupa informació, dades i indicadors de la UOC que hi ha publicats als seus diferents espais web, és un punt de partida en la presentació estructurada de la informació pública de la UOC.

En edicions anteriors, han rebut aquest reconeixement entitats i portals com l’ONG Transparència Internacional, el portal de transparència de la Generalitat de Catalunya, la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de les Nacions Unides, la Fundació Pere Tarrés, l’Oficina Antifrau de Catalunya o l’empresa Grifols.