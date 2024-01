Solucions davant l'allau de devolucions

Però les empreses de comerç electrònic han començat a utilitzar altres vies per "treure's de sobre" aquestes restitucions, amb, per exemple, el que es coneix com la revenda de palets. "Les grans plataformes de comerç electrònic han repensat aquesta gestió; així, una vegada retornat el producte, aquells que no es poden tornar a posar a la venda, en comptes de destruir-los, es venen per un canal secundari en el qual qui compra accepta que el producte és una devolució i pot no estar en perfecte estat", explica Castillo.

Se subhasten enormes palets plens de caixes que es compren com a lots en plataformes com Amazon returns o Direct Liquidation. En aquestes webs es fa una descripció genèrica de la mena de producte que hi ha als palets (roba, electrodomèstics, joguines, etc.) i es posen a subhasta, en què el comprador (empresa o particular) que ofereix la licitació més alta rep el lot a casa i ni l'empresa que ven ni el primer venedor (Amazon o Walmart, per exemple) es fan càrrec de l'estat dels productes ni de la seva originalitat. De moment, aquests vídeos de devolucions ja són tendència a YouTube. I la realitat és que aquests lots tenen molts interessats, encara que en molts casos és gairebé una compra a cegues. "El preu compensa el comprador, sens dubte. En un lot hi haurà productes en bon estat i uns altres que no tant, però el preu que es paga pel lot és econòmic. I en funció del preu que es pagui, la revenda pot resultar rendible", explica Neus Soler, professora col·laboradora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.

Per als gegants del comerç electrònic aquesta s'ha convertit en una via per generar ingressos d'una situació que comportava més despeses que beneficis. "En l'aspecte econòmic, aquesta és una alternativa per tenir ingressos d'uns productes que, en molts casos, haurien estat destruïts. És una bona opció per posar novament en circulació aquests productes i suposa una reducció de l'impacte mediambiental molt elevat", afirma Castillo.

Una altra de les vies és que el client rebi el seu reemborsament, però no faci la devolució de l'article i se li permeti quedar-se'l. En un reportatge de The New York Times afirmen que Amazon o Walmart ja ho estan portant a la pràctica per no assumir els costos de transport i logística. "Si el producte que es retorna és d'import baix, comporta un doble benefici per a l'empresa: d'una banda, un estalvi dels costos de transport i gestió de la devolució, que no compensen el fet de recuperar el producte, i, de l'altra, la indubtable satisfacció del client, que es veu obsequiat i a més s'allibera d'haver de gestionar el retorn", explica Soler, encara que adverteix que "l'empresa haurà de controlar que aquesta situació es produeixi puntualment, perquè si el client entén que operarà sempre d'aquesta forma (regalant-li el producte), es podria generar fàcilment una relació comercial que cap empresa desitja".