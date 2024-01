Missatge del rector de suport a la comunitat ucraïnesa

Des de la UOC volem expressar tot el nostre suport i solidaritat a la comunitat universitària ucraïnesa que es veu afectada per les terribles conseqüències de l'atac militar del govern rus contra el seu país i la seva gent.

Al mateix temps, mostrem la nostra repulsa a la guerra, que a hores d'ara s'està cobrant milers de morts, ferits i desplaçats, com a instrument per abordar conflictes territorials i polítics, i condemnem la detenció de milers de persones en les protestes contra la invasió d'Ucraïna que han tingut lloc en diferents punts de Rússia. Rebutgem qualsevol acció que vulneri per defecte o per omissió els drets humans, el dret humanitari internacional i els principis democràtics.

Conscients que en aquests moments la comunitat ucraïnesa de la UOC viu en circumstàncies adverses, us informem que el servei d'atenció està obert i disponible per atendre les necessitats derivades d'aquesta situació que pugueu tenir en relació amb el seguiment de la vostra activitat acadèmica. Així mateix, us fem saber que adoptarem les mesures de flexibilització adients per assegurar la continuïtat del curs en aquests moments difícils.

Com a universitat refugi que som, amb experiència en l'acollida d'estudiantat refugiat d'arreu del món des del 2017, a la UOC tenim el compromís de continuar posant els nostres recursos a disposició de les administracions i les entitats per facilitar l'accés universitari a la població nouvinguda. Per això, apel·lem a la via del diàleg, la convivència pacífica i la no-violència per resoldre aquest conflicte i frenar l'escalada bèl·lica.

Rebeu tot el nostre escalf.

Josep A. Planell

Rector