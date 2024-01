Treballar la força muscular és important per a la salut femenina. La fisiologia de la dona canvia al llarg de la vida, des de la pubertat fins a la menopausa. En cadascuna de les etapes es produeixen fluctuacions hormonals que afecten el metabolisme, els músculs i els teixits, entre altres. Els exercicis de resistència muscular són un bon aliat per combatre aquests canvis, atès que ajuden a prevenir lesions, malalties cardiovasculars i la sarcopènia (pèrdua de força i de massa muscular en edats avançades).

Les expertes de la UOC Laura Esquius, directora del màster universitari d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport de la UOC, i Cristina Rotllan, professora col·laboradora d'aquest màster, exposen els principals beneficis físics, fisiològics i mentals d'entrenar la força en les dones.

1. Redueix el risc de lesions. Els exercicis de força ajuden a enfortir els tendons i el teixit connectiu. Per tant, aporten més estabilitat a les articulacions. Això contribueix a prevenir lesions, fet especialment important en dones amb predisposició a tenir lesions de genoll o d'esquena i en dones grans. "Tenir una musculatura forta millora la mobilitat i la capacitat de reaccionar en cas d'incident, i, per tant, ajuda a evitar caigudes i fractures", assenyala Esquius, experta en fisiologia i nutrició esportiva.

2. Contribueix a la pèrdua de greix. Els exercicis de força fan guanyar massa muscular. Els músculs són un teixit metabòlicament més actiu que el teixit adipós, és a dir, necessiten més energia que el greix. Segons Esquius, si tenim més massa muscular, la despesa calòrica serà més alta. "Quan l'entrenament és especialment intens, el consum d'oxigen creix, fins i tot hores després de l'entrenament. Això fa que la despesa calòrica augmenti per aconseguir més oxigenació", afirma l'experta de la UOC.

3. Ajuda a prevenir l'osteoporosi. A Espanya s'estima que el 22,6 % de les dones de 50 anys o més tenen osteoporosi. Aquest trastorn debilita els ossos i acostuma a provocar fractures de maluc i columna vertebral, de manera que afecta la mobilitat i la independència de qui el pateix. Tant per a Esquius com per a Rotllan, el fet d'augmentar la força muscular és important sobretot en dones postmenopàusiques, perquè millora la densitat òssia i contribueix a prevenir l'osteoporosi.

4. Millora la salut mental. Exercicis com ara córrer no són els únics que ajuden a millorar els símptomes de la depressió i l'ansietat. Amb els exercicis de força també s'alliberen endorfines, fet que contribueix al benestar mental. Un estudi publicat el 2014 a la revista Frontiers in Psychology demostra que l'ús de pesos baixos o moderats té efectes beneficiosos per a l'ansietat. A més, com explica Esquius, també té beneficis per a la memòria i la funció cognitiva.

5. Redueix el risc de patir malalties cardiovasculars i diabetis. Rotllan, experta en fisioteràpia i fisiologia, explica que treballar la resistència muscular és una eina essencial per disminuir el risc de patir malalties cardiovasculars i síndromes metabòliques com la diabetis. Un estudi publicat a la revista BioMed Research International demostra que el fet d'entrenar els músculs també millora la capacitat d'absorbir i utilitzar la glucosa o el sucre de la sang.

L'experta apunta que, en el cas de les dones embarassades, el fet de combinar exercicis de força amb exercicis aeròbics s'associa a múltiples beneficis, entre els quals hi ha la disminució del risc de tenir diabetis mellitus gestacional, el manteniment de la condició física i la reducció de les possibilitats d'un part per cesària.

6. Combat efectes de l'envelliment com la sarcopènia. La sarcopènia és una síndrome que es caracteritza per una pèrdua gradual i generalitzada de la força i de la massa muscular esquelètica entre les persones grans, fet que pot provocar discapacitat física o una disminució de la qualitat de vida. Rotllan assegura que l'entrenament de la força ajuda a combatre aquesta malaltia, tal com indiquen altres estudis.

7. Redueix els símptomes de la síndrome de l'ovari poliquístic. La síndrome de l'ovari poliquístic és un trastorn hormonal comú entre les dones en edat reproductiva. Les dones amb aquesta síndrome poden tenir períodes menstruals infreqüents o prolongats, o nivells excessius d'hormones masculines (andrògens). Entre les causes d'aquesta síndrome hi ha un excés d'insulina. "Fer exercicis de resistència muscular és una bona estratègia per reduir la simptomatologia d'aquesta síndrome, ja que milloren la composició corporal i disminueixen la resistència a la insulina", afirma Rotllan.