No desconnectar de la feina pot afectar el cervell

Com desconnectar

Com explica Brossa, la manca d'èxit repetitiva produeix aquest estrès al cervell, mentre que l'eufòria reiterada per èxit afecta de la manera inversa, en positiu. De fet, els estudis demostren que, com més èxit social i laboral, més segregació de neurotransmissors com la serotonina o la dopamina, "que són bones per al cervell i que contraresten aquesta afectació en negatiu. Per tant, la primera recomanació és intentar tenir molts períodes en què sentim que fem les coses bé, que tenim èxit", indica. Però com aconseguir-ho? Agnès Brossa destaca aquestes recomanacions:

- Buscar espai per cobrir necessitats no laborals. Conèixer molt bé i cobrir les nostres necessitats d'alimentació i son, d'activitat física i les necessitats socials i afectives és clau per prevenir l'estrès. "Hem de cercar espais per satisfer aquestes necessitats. Organitzar i planificar per tenir temps per fer-les serà el que permetrà que el nostre cervell pugui segregar aquestes hormones en positiu, aquests neurotransmissors que ens 'curen', de manera que puguem compensar l'estrès cerebral", explica.

- Posar-nos i posar límits. Hem d'aprendre a pensar "això no ho puc fer, ho deixo per a demà" i dir "no" perquè ara és el nostre temps. Si no arribem a tot, tornem a planificar entenent que potser hem sobreestimat el temps que teníem o els objectius, a més de demanar ajuda si creiem que la necessitem, perquè hi ha un límit que no podem sobrepassar.

- Evitar els sentiments de culpa. Hi ha una relació molt directa entre el que s'anomena el P-E-C, que és la relació entre el que penses (pensament), el que sents (emoció) i el que després fas (conducta). "Per tant, la primera cosa és esbrinar quin pensament estic tenint sobre mi, si m'estic maltractant, pensant que soc un desastre o que no dono per a tot. Són pensaments que ens fan molt de mal i, a més, no es corresponen amb la realitat. Potser avui no he acabat tot el que havia de fer, però això no vol dir que no ho acabi mai", explica Agnès Brossa, que afegeix que, si desenvolupem un pensament més positiu sobre nosaltres mateixos, segurament ens sentirem més bé i la nostra conducta serà més ajustada (per exemple, organitzar-nos per intentar sortir-nos-en l'endemà).

A més, per als qui teletreballin des de casa, Enrique Baleriola recomana:

- Diferenciar espais. En la mesura possible, és bona idea establir una diferenciació física o visual entre el lloc de teletreball i la resta de la casa. Pot ser una habitació específica per al teletreball, una taula que movem de lloc només per al moment de teletreballar o el fet de disposar les coses que fem servir per al teletreball d'una manera exclusiva. "Això ens permetrà veure i sentir quan és moment de teletreballar i quan no", indica.

- Fixar rutines i horaris igual que si fóssim a l'oficina. D'aquesta manera, també podrem diferenciar el moment del teletreball del moment de lleure. "Si abans érem a l'oficina de 9 a 17 h, encara que al començament ens angoixem o ens sentim malament pel fet d'apagar l'ordinador a aquesta hora, podem dir-nos a nosaltres mateixos que ja hem complert l'horari de l'oficina", recomana Enrique Baleriola.

- Establir una bona planificació de la jornada laboral. Com que a casa no tenim la resta de companys, clients o caps, és més fàcil perdre'ns o pensar que no estem treballant prou, cosa que augmenta l'estrès laboral. Per tant, determinar prèviament totes les tasques i reunions del dia, els temps aproximats que necessitarem per fer-les, i també programar petits descansos intermedis per fer un cafè, anar a passejar una estona o fer una trucada informal, ens ajudarà a bregar amb l'absència de distància entre feina i casa.

