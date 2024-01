La Fundació Randstad i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han publicat el document Las personas con diversidad funcional, protagonistas de carreras de éxito.

Aquest document, elaborat per la investigadora de la Universitat Jaume I (Castelló) Sheila Parra Gómez, té com a objectiu principal establir unes característiques comunes entre els exemples de discapacitat i èxit, i formular les categories de l'èxit professional en aquest col·lectiu.

L'autora ha analitzat la vida de vuit persones amb discapacitat de diferent origen, sexe, edat i nivell d'educació. Per fer-ho, s'ha entrevistat amb la Mercedes (professora i investigadora), en Matías (enginyer de comunicacions), en Samuel (director de COCEMFE), en Gregorio (l'únic bibliotecari sord i nadiu de la llengua de signes espanyola d'Espanya), la Cristina (responsable del Comitè de Dones i Esport de la Federació Espanyola d'Esports de Persones amb Discapacitat Física), la Lucía (activista i desenvolupadora de projecte educatiu), la Carmen (locutora de ràdio) i en Manuel (empresari).

Entre les conclusions de l'estudi, destaca el paper rellevant de la formació i la informació perquè les persones es puguin desenvolupar més en l'àmbit professional. Tenir una formació completa per fer qualsevol professió és afavoridor.

"Des de la Fundació sabem que el nivell formatiu de les persones amb discapacitat està millorant. Gairebé el 80 % de les persones amb discapacitat en edat de treballar tenen algun grau de formació secundària o universitària, i aquesta millora en facilita l'ocupabilitat. Des de la Fundació fem un esforç per millorar la nostra oferta formativa en habilitats i competències digitals i laborals i en formació per a l'ocupació, formació professional i especialitzada, i beques universitàries", afirma Bel Ramos, directora executiva de la Càtedra Fundació Randstad - UOC de Discapacitat, Ocupació i Innovació Social.

Aquest estudi forma part de les activitats de la Càtedra Fundació Randstad - UOC de Discapacitat, Ocupació i Innovació Social . Segons Jordi Planella , director de la Càtedra, "l'hem volgut impulsar per buscar exemples d'èxit amb barreres, casos diferents amb orígens i evolucions diferents per inspirar altres persones en situacions similars, però també per fer perceptibles aquests casos i obrir els ulls a una societat que, moltes vegades, continua sense donar-los oportunitats o els limita sense comprendre que l'ímpetu de les persones és aliè a les discapacitats".

Segons el document, l'èxit professional en persones amb discapacitat ve mediat per les barreres de base amb què es troben. El gran esforç fa que siguin vistes com a persones extraordinàries. A més, a través de les pàgines escrites per Sheila Parra, s'observa que el caràcter de la persona amb discapacitat és fonamental a l'hora d'aconseguir tenir èxit en la carrera professional. "Tenir un caràcter fort, enèrgic i perseverant sembla la característica comuna a tots els casos d'èxit", afirma Parra.

El suport que tenen aquestes persones també és especialment rellevant. "Sense suport, siguin el tipus de persona que siguin, és més complicat que triomfin en les iniciatives que emprenguin. No és impossible, però costarà una mica més", assegura l'estudi.

Una característica que es repeteix en les històries de les vuit persones entrevistades és l'autonomia. Segons les conclusions de l'autora, "sense autonomia és impossible que ningú que necessiti una mica d'assistència dugui a terme el seu projecte personal. Sobreprotegir les persones és desfavorable".

Així mateix, en la vida de les persones que formen part d'aquest document sembla haver-hi inherent un activisme latent.

El document reflecteix clarament la necessitat que es donin oportunitats a les persones amb discapacitat i, tot i que els últims anys hi ha hagut una certa millora, es continuïn oferint opcions perquè aquestes persones puguin realitzar-se, demostrar la seva vàlua i gaudir de vides dignes.

L'estudi també posa de manifest que cada vegada són més visibles els casos de persones amb discapacitat i èxit professional, per la qual cosa ofereix una mirada optimista. A més de trobar possibles nexes entre els diferents casos, permet continuar fent crítica i denúncia del que es pot canviar per millorar encara més la situació.