La proximitat de l'amenaça



Aquesta amenaça és la que, en l'àmbit emocional, es tradueix en un augment exponencial de l'ansietat. "L'ansietat equival al quocient de la percepció de l'amenaça dividit entre la percepció dels recursos per fer-hi front. Per això, com més alta és l'amenaça i més petit és el recurs, més greu és l'ansietat", assenyala Soler Labajos. D'aquesta manera, si l'amenaça consisteix en el fet que un dirigent pugui matar a tort i a dret i percebem que no podem fer res per evitar-ho, l'ansietat serà extrema, cosa que provocarà sensació de pèrdua de control, crisis de pànic o bloqueig. No obstant això, si percebem que tenim recursos per pal·liar aquesta amenaça, l'ansietat serà més lleu. "En qualsevol cas, l'ansietat causada pel fet d'identificar-nos amb les víctimes no desapareixerà", indica.

De fet, poder fer alguna cosa per pal·liar la barbàrie és una de les maneres d'atenuar l'ansietat i de satisfer, alhora, les nostres necessitats altruistes. És el cas de l'acolliment o l'ajuda a refugiats, per exemple. "És una de les poques oportunitats en què podem connectar directament amb les persones que reben la nostra ajuda. Per tant, podrem rebre un retorn directe de la nostra conducta altruista. No obstant això, és important que qualsevol tipus d'ajuda que prestem sigui canalitzada per organismes oficials o organitzacions humanitàries", indica Enric Soler Labajos.

Malgrat tot, l'acolliment o l'ajuda a refugiats no és l'única reacció que el conflicte provoca en la nostra societat. "L'ésser humà és de tot menys coherent: té les seves pròpies contradiccions. Volem salvar els altres, però moltes vegades ho volem fer per salvar-nos a nosaltres mateixos", assenyala José Ramón Ubieto, psicoanalista i també professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. "Aquest altruisme espontani ja el vam viure durant la pandèmia: alhora que aplaudíem els sanitaris, volíem tenir totes les garanties personals (menjar, cures, assistència, mobilitat i vacunes) per salvar-nos individualment", indica, en referència a l'acaparament d'oli de gira-sol que va fer que aquest producte s'esgotés en alguns supermercats quan es va saber que Ucraïna n'era un dels productors principals. Segons Soler Labajos, aquesta reacció també està relacionada amb un intent de calmar l'ansietat. "No és egoisme en si. Entenc l'acaparament com una manera d'atenuar l'ansietat, com una manera de fer alguna cosa per passar-ho menys malament", assenyala.