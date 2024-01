Entrevista de feina: quan el seleccionador és un robot

Així funciona

Però com funciona aquesta eina basada en aprenentatge automàtic en una entrevista de feina per vídeo? Els experts afirmen que es té en compte el que diem, com ho diem i com és la nostra resposta corporal. Per començar, l'algorisme analitza les preguntes predefinides i identifica aspectes clau de les respostes. És a dir, transforma l'àudio en text, l'analitza, el classifica, n'extreu continguts i hi assigna una valoració.

A més, escaneja els gestos facials per identificar emocions i reaccions, i algunes preguntes es vinculen a avaluar la personalitat del candidat. Finalment, com que s'han de mesurar altres competències, el procés de selecció es pot combinar amb altres mecanismes, que poden incloure ludificació, tests o exercicis, la qual cosa permet avaluar aquestes competències (per exemple, pensament crític, analític o computacional) i associar-les als resultats de l'entrevista.