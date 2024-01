Segons el World University Rankings 2022-2023, la UOC es troba entre el 8 % de les millors universitats del planeta, o, cosa que és el mateix, en el top 2.000. Així ho constata la classificació mundial d'institucions d'educació universitària que acaba de publicar el Center for World University Rankings (CWUR). Aquest estudi mesura la qualitat de l'educació i l'aprenentatge de l'estudiantat, així com el prestigi del seu professorat i la qualitat de la seva recerca, sense basar-se en enquestes ni enviaments de dades per part de les universitats.

D'entre les 2.000 millors universitats del món classificades en aquest rànquing, n'hi ha 52 de l'Estat espanyol, entre les quals 7 de catalanes. D'aquestes, ocupen els tres primers llocs la Universitat de Barcelona (posició 132), la Universitat Autònoma de Barcelona (184) i la Universitat Complutense de Madrid (247). Si ens fixem en les virtuals, l'Open University del Regne Unit ocupa la posició 817 i la UOC, el lloc 1575.

El CWUR classifica les universitats en quatre àmbits: educació (25 %), ocupabilitat (25 %), professorat (10 %) i recerca (40 %). Dels quatre àmbits analitzats, la UOC consta en un de sol, el relatiu a la qualitat del professorat, mesurat pel nombre de professors i professores que han guanyat distincions acadèmiques importants.

Amb aquests barems, s'han classificat 19.788 institucions d'arreu del món, però només les 2.000 primeres han entrat al rànquing global del CWUR. A escala mundial, encapçalen la llista tres universitats nord-americanes: la Universitat Harvard (per onzè any consecutiu), l'Institut de Tecnologia de Massachusetts i la Universitat de Stanford, seguides de les universitats britàniques de Cambridge i d'Oxford.

Per països, els Estats Units tenen 8 representants entre els 10 primers llocs, i és el país amb més universitats en el rànquing de les 2.000 millors, ja que n'hi ha 335. El segueix la Xina, amb 302 universitats; el Japó, amb 118, liderat per la Universitat de Tòquio en el lloc 13; el Regne Unit, amb 94, i França, amb 77.