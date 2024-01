Enguany, els perfils més demanats per les empreses són tecnològics. Es busquen professionals en ciberseguretat, analistes de dades, desenvolupadors de tecnologia devops, arquitectes i administradors de tecnologia en el núvol i desenvolupadors fullstack, segons Randstad. I per optar a aquests llocs de feina, és clau la formació. Per això la Fundació Randstad i la UOC decideixen, amb el suport de Nestlé, facilitar la formació universitària a persones amb discapacitat, secundant-les en l'impuls del seu talent i la millora de la seva ocupabilitat a través d'un programa de beques universitàries.

Del 10 de maig al 27 de juny, les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 % que vulguin formar-se en l'àmbit STEM, Compliance, MBA, Màrqueting i Comunicació podran optar a una de les beques que ofereixen Nestlé, la Fundació Randstad i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

La Fundació Randstad i la UOC col·laboren des del 2017 per facilitar la formació universitària a les persones amb discapacitat a través d'un programa de beques universitàries. A més, el 2019 totes dues institucions van crear la Càtedra de Discapacitat, Ocupació i Innovació Social amb els objectius de fomentar la integració en l'entorn laboral de les persones amb discapacitat en igualtat d'oportunitats i de generar coneixement al voltant de la discapacitat.

El programa de beques compta, en aquesta ocasió, amb el suport i la implicació de Nestlé, empresa on l'estudiantat becat podrà fer les pràctiques d'ocupació en Nestlé Global IT Hub al costat dels equips digitals internacionals que, des del Campus Nestlé situat a Esplugues de Llobregat (Barcelona), donen suport amb productes i serveis d'IT als mercats i marques de Nestlé a escala global.

En paraules de la directora de Filantropia i Aliances Estratègiques de la UOC, Anna Delclòs, "tant la UOC com la Fundació Randstad som aliats en la lluita per la igualtat d'oportunitats de totes les persones i en la facilitació del coneixement i la formació al llarg de la vida a persones amb talents diferents".

Per a Delclòs, aquestes beques "transformen els seus beneficiaris" perquè els prepara "per assumir càrrecs de màxima responsabilitat", alhora que "trenquen estereotips en vincular aquestes persones amb diversitat funcional amb el talent, la capacitat i l'expertesa", afegeix.

Per la seva banda Bel Ramos, directora de la Càtedra de Fundació Randstad - UOC de Discapacitat, Ocupació i Innovació Social, subratlla la importància de la formació: "sabem que la formació és un factor fonamental per millorar l'ocupabilitat de les persones amb discapacitat. Si la seva formació augmenta, les possibilitats d'aconseguir ocupació també augmenten. Per això des de Fundació Randstad donem suport a aquestes beques".

D'altra banda, Susana Pastor, responsable de Nestlé Global IT Hub, destaca que "estem encantats de formar aquestes futures generacions de professionals tecnològics i poder-los oferir un entorn global, multicultural, divers i inclusiu com el nostre. Estem convençuts que la igualtat d'oportunitats i la diversitat són la clau de l'èxit del nostre equip i la millor mostra de com volem avançar com a professionals i com a societat".

Les beques cobriran el 90 % del cost de la matrícula de programes de postgrau de la UOC, en concret, de 17 cursos d'especialització i 11 postgraus de titulacions STEM (disciplines acadèmiques de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), Compliance, MBA, Màrqueting i Comunicació en la UOC). Les persones becades començaran la formació a la tardor, quan comenci el curs 2022-2023.

Des del 2017, any en què es va crear aquest pla de beques, amb una inversió de 96.000 €, un total de 46 estudiants amb discapacitat han aconseguit desenvolupar estudis de postgrau, adaptant la seva formació a les demandes empresarials i augmentant les possibilitats d'optar a un lloc de feina.