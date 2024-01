El dimarts 17 de maig, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) inaugura la primera oficina a Màlaga per atendre els estudiants d'aquesta província, el nombre dels quals ha augmentat gairebé un 60 % durant els últims quatre cursos. L'oficina estarà situada a Impact Hub Málaga. Per a la inauguració de l'oficina, les dues institucions han organitzat la taula rodona "Navegar l'onada d'innovació".

Per a Miguel Ángel García, delegat de la UOC a Andalusia, "el creixement continuat d'estudiants a Màlaga ens permet tenir una comunitat UOC significativa a la ciutat, que comprèn estudiants, alumnis i professors col·laboradors". Disposar d'un espai de referència com Impact Hub Málaga "ens permetrà incentivar la interacció dels membres de la nostra comunitat", explica García.

"La presència d'una universitat com la UOC al nostre espai és una molt bona notícia, especialment en aquest moment, en què Màlaga creix tecnològicament i empresarialment", assegura María Alonso, directora d'Impact Hub Málaga. Segons Alonso, la formació acadèmica per adaptar-se a aquest nou entorn laboral és "fonamental": "ja hi ha empreses amb dificultats per trobar determinats perfils, de manera que una universitat com la UOC tindrà un gran impacte social ara i en el futur", afirma.

Àngels Fitó, vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat de la UOC, encarregada d'obrir la jornada, destaca l'aposta de la UOC per "ser una universitat emprenedora que interaccioni amb l'entorn i catalitzi el coneixement per afavorir el progrés econòmic i social". L'obertura del punt UOC a Màlaga compleix, segons Fitó, un doble objectiu: "atendre els alumnes malaguenys i interactuar amb el territori". "Som una universitat emprenedora i, per poder exercir aquesta capacitat de promoure noves idees, és important formar part activa d'aquests ecosistemes, en què una cultura d'innovació oberta i col·laborativa afavoreix la connexió de coneixement", afirma la vicerectora.

"És indiscutible que Màlaga s'està convertint en un focus d'atracció de talent i innovació, i no exclusivament en l'àmbit de les empreses de base tecnològica. Com a universitat innovadora que és, pensem que la UOC ha d'aprofitar l'oportunitat de formar part del procés de transformació que viu la ciutat i ha d'augmentar el nivell de col·laboració amb empreses i institucions malaguenyes", afegeix el delegat de la UOC. Actualment, la Universitat té una seu a Sevilla.