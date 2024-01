Mil viatges al dia per magatzem per ser rendibles

Aquests negocis comparteixen característiques amb les ja conegudes com a cuines fantasma ( dark kitchens ). "No es veuen, però els veïns pròxims als immobles on se situen sí que en noten i en senten la presència: més riders, més moviments de persones i, sobretot, més problemes de convivència", explica Català. Es calcula que, perquè el negoci aconsegueixi tenir un rendiment positiu, s'han de fer 1000 viatges al dia per cada magatzem. Això comporta que aquestes zones tinguin un alt trànsit de riders. Segons un estudi de la consultora Bain & Company , per arribar a la rendibilitat, aquestes empreses haurien d'augmentar el preu mínim per comanda fins als 30 euros (actualment és de 20). Així mateix, haurien de fer créixer el volum de comandes per dark store: de 300 comandes al dia en una fase de llançament i 600 en una fase de creixement, haurien d'arribar a més de 1000 comandes diàries per magatzem.