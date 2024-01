Homofòbia a l'escola: la meitat dels alumnes LGBT senten insults homòfobs

Menys homofòbia en el futur

Malgrat aquesta realitat, els experts creuen que s'estan fent passos perquè la diversitat s'abraci amb normalitat des de la infància. I així ho reflecteixen les dades. L'estudi de Stonewall assenyala que fa deu anys la proporció d'alumnes LGBT que sentien insults homòfobs a l'escola era més elevada: el 2012, eren set de cada deu escolars els que es trobaven en aquesta situació.

En opinió del professor de la UOC, ara estem en un moment de multiplicitat de relats, alguns més inclusius i d'altres més heteronormatius o discriminatoris. "Des d'una perspectiva històrica, no s'ha de perdre de vista que hem avançat molt en aquest terreny per dos motius: primer, perquè ara aquestes dades es poden convertir en notícia, quan abans no serien una cosa noticiable, i segon, perquè en alguns contextos la diversitat està més normalitzada; fins i tot es pot donar el cas que ser heteronormatiu no sigui mainstream, sobretot en l'etapa de l'adolescència, en què l'exploració de la identitat és una de les tasques vitals més significatives. Avui dia vivim més que mai en un multivers i en un multidiscurs, incloent-hi totes dues polaritats."

És l'escenari que exposen estudis com el que va dur a terme COGAM fa dos anys, que assenyala que el 89 % de l'alumnat es mostra "gens d'acord amb el fet que l'orientació afectivosexual s'hagi d'amagar", o que el 89 % de la població percep les famílies homoparentals tan vàlides com les altres famílies. En això ha pogut influir que cada vegada hi hagi més models a la societat d'èxit professional i personal de persones que es declaren obertament LGTBI. Però, sobretot, és important el paper dels professors a les escoles, clau per evitar situacions discriminatòries derivades de la condició sexual de cadascú.

"D'una banda, són autoritats del discurs. Els nens, les nenes i els adolescents entenen els adults que tenen com a referència, com ara els professors, com a persones que legitimen o deslegitimen certs tipus de discursos. A més, crec que un paper coercitiu, de negació o de càstig, en qualsevol dels dos sentits, no ajuda, sinó que genera més problemàtica. Els adults han de ser capaços de ser com més inclusius millor, de contraposar, fer reflexionar i, sobretot, argumentar", assenyala Montesano, que explica que no es tracta de dir el que és vàlid o no, sinó d'argumentar i, a partir d'aquesta argumentació, legitimar o deslegitimar certs tipus de discursos.

"En l'ètica de les relacions sexuals i amoroses no podem dir que res és totalment cert; per això no es tracta d'adoctrinar, sinó d'argumentar. L'adult ha de tenir prou maduresa per, independentment de la seva condició, orientació o opinió personal, ser capaç d'abraçar aquesta diversitat argumental de la millor manera possible i no ser còmplice, ni per acció ni per omissió, del discurs o el relat dominant homòfob o trànsfob."

Des de casa també es poden combatre les reaccions homòfobes. Com explica Sylvie Pérez, no es tracta de fer una xerrada als fills, sinó de "reflexionar sobre això de manera molt íntima amb un mateix, per saber fins a quin punt de debò respectem els altres sense jutjar-ne la condició sexual. Cal poder exposar amb sinceritat els dubtes que tinguem i poder-nos formar, llegir, demanar informació…, per evitar caure en una perpetuació d'aquesta discriminació", indica. A més, és imprescindible generar espais de comunicació amb els fills de manera natural i adequada a cada edat, afegeix l'experta.

Una manera de fer-ho és, per exemple, fent servir els protagonistes LGTBI de sèries o pel·lícules com a excusa per poder parlar sobre la diversitat sexual. O assistir a esdeveniments o contribuir amb associacions a favor de la igualtat de persones lesbianes, gais, bisexuals i transgènere.

"El més important és visibilitzar i legitimar qualsevol forma d'estimar possible avui dia, que són moltes. Mai abans en la història hi ha hagut tantes formes socialment visibilitzades possibles d'estimar-se", recorda Montesano.