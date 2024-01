Les accions de la UOC en l'àmbit LGTBI

L'adhesió de la UOC a la RUD és una de les accions que en el mateix àmbit impulsa la Unitat d'Igualtat, que està incorporant de manera progressiva l'enfocament de drets LGTBI com a part del treball en igualtat de gènere que es fa a la Universitat.

Les accions concretes en aquest terreny estan recollides en el Pla d'igualtat 2020-2024. El primer conjunt d'accions s'engloben en el que seria el reconeixement de la diversitat per raó de sexe, gènere o orientació a la Universitat i el respecte envers aquesta diversitat. En aquest sentit, es treballa en un protocol de canvi de nom i de sexe, s'ofereix formació en diversitat LGTBI per a tots els col·lectius i accions de sensibilització.

A banda, la UOC també impulsa accions per erradicar les violències derivades de la discriminació per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual. En aquest àmbit s'hi inclou el protocol contra l'assetjament sexual, que l'any passat es va renovar per incloure, entre altres novetats, les conductes de discriminació per raó de l'orientació sexual o la identitat i expressió de gènere. Addicionalment, la UOC gestiona la seva entrada a la Xarxa de Servei d'Atenció Integral (SAI) de la Generalitat de Catalunya. La Xarxa de Servei d'Atenció Integral LGTBI de Catalunya és un servei integral i de proximitat per a persones que pateixin o hagin patit discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, o estiguin en risc de patir-ne.