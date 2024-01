La UOC i l'Escuela del Mármol de Fines organitzen Almanzora Comparte per dinamitzar la creació d'ocupació

Les trobades col·laboratives d'Almanzora Comparte que organitza la UOC en col·laboració amb l'Escuela del Mármol de Fines, on tindrà lloc l'esdeveniment, tornen després del celebrat en 2019 i de dos anys d'aturada forçosa per la pandèmia. L'esperit d'aquesta jornada, que se celebra el 26 de maig, és la posada en comú i l'intercanvi d'experiències per part de representants d'empreses, institucions i associacions de diversos camps. L'objectiu: compartir coneixements per impulsar l'economia del territori. La V Jornada d'Almanzora Comparte incorpora un nou eix de debat: el dels serveis assistencials.

Encara que es tracta de la cinquena edició d'Almanzora Comparte, és la segona en forma de hackató, terme que conjumina els conceptes "hacker" i "marató", i en els quals destaca l'esperit de posada en comú d'experiències per perseguir un repte. Segons Sandra Sanz Martos, ficedegana de Programes Emergents, Competitivitat i Ocupabilitat i professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i una de les organitzadores de l'esdeveniment, "aquest format va agradar molt en l'última edició de 2019, i tots els participants se'n van emportar alguna cosa positiva, a més d'establir nombroses sinergies i col·laboracions que han contribuït al desenvolupament econòmic de la comarca".

El delegat territorial d'Ocupació, Formació, Treball Autònom, Transformació Econòmica, Indústria, Coneixement i Universitats, Emilio Ortiz López, també director provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ha assenyalat que aquestes jornades s'han convertit "en un referent a la comarca de l'Almanzora com a fòrum per posar en comú coneixements i experiències destinades a impulsar la creació d'ocupació i l'activitat econòmica a la zona" i ha destacat la importància d'utilitzar "el diàleg director amb els agents clau del territori per conèixer les seves demandes i fer propostes".

Així mateix, ha agraït a la UOC que de nou compti per la realització de la jornada Almanzora Comparte amb la col·laboració de l'Escuela del Mármol de Fines, centre de formació professional per a l'ocupació adscrit al SAE i centre de referència nacional en formació en indústries extractives, "que té un clar compromís amb la innovació formativa, el constant diàleg amb els agents de la comarca del marbre i la contribució al seu desenvolupament social i econòmic", ha afegit.

Per part seva, Miguel Ángel García, delegat de la UOC a Andalusia, ha ressaltat “la rellevància que després de la pandèmia ha aconseguit en l'agenda política europea el repte de la transformació de les zones rurals. Aquesta realitat ha vingut a ratificar la idoneïtat del projecte que va arrencar l'any 2016 i ens reafirma en la seva consolidació i creixement en els pròxims anys”.