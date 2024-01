Amb l'arribada del bon temps augmenta l'exposició als raigs UV i cal reforçar la protecció de la pell. Seguir una dieta adequada és una de les millors maneres per mantenir-la sana. Per a l'experta en nutrició i alimentació Marina Diana Pérez, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, la dieta plant-based, basada en un consum predominant d'aliments d'origen vegetal, és la clau per aconseguir-ho: "les fruites, les verdures, els llegums i la fruita seca són aliments amb vitamines com la C i la E, polifenols i àcids fenòlics que contribueixen a la defensa oxidant de la pell enfront d'agents externs com el dany induït per la radiació ultraviolada (UV)."

Nombrosos estudis epidemiològics demostren que els aliments d'origen vegetal són bàsics per mantenir la salut de la pell. De fet, un estudi recent, publicat en la revista Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics (2022), ha fet una revisió en aquest àmbit i ha posat de manifest que una ingesta robusta de vegetals, oli d'oliva i llegums es correlaciona amb menys danys a la pell provocats per l'exposició prolongada a radiació ultraviolada.

La recerca exposa que les fruites com el mango, el meló, la taronja, el tomàquet, la magrana, el maracujà i el raïm són riques en compostos bioactius com la vitamina C, l'α-tocoferol (vitamina E), betacarotens, polifenols i àcids fenòlics, que promouen la defensa oxidant de la pell, participen en mecanismes per reduir la inflamació i generen suport estructural i protecció UV en la pell. Entre les verdures, destaca el kale o col verda perquè és ric en carotenoides i vitamina C, que ajuden a reduir la inflamació i l'estrès oxidatiu.

A més, exposa els beneficis de les ametlles, pel seu contingut en tocoferols i àcids grassos insaturats que disminueixen les arrugues i la hiperpigmentació; de la soja, pel fet de ser rica en isoflavones, que aporten elasticitat i hidratació, i dels aliments rics en polifenols com el cacau, el te verd o el cafè, que també ofereixen efectes demostrats en diversos paràmetres de la pell.