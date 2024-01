Delicte d'injuries: com més followers, més greu?

És el mateix piular que repiular?

Per valorar el mal que ha patit la víctima d'injúries, cal tenir en compte diversos aspectes, un dels quals és el nombre de seguidors de l'ofensor a les xarxes. A Twitter, per exemple, aquesta dada és un element que influeix en l'impacte del fet. "Hi ha sentències que han establert el criteri que la gravetat d'una ofensa a l'honor no depèn, entre altres circumstàncies, de l'impacte que el missatge injuriós hagi tingut en la víctima. L'impacte potencial sempre és greu quan un missatge entra a la xarxa, perquè se'n perd el control, però cal tenir en compte que ho és més si, ja d'entrada, es pot determinar un potencial de difusió més gran a causa d'un nombre elevat de seguidors", assegura Tamarit. A més, l'expert considera que "no hi ha dubte que els influencers estan més exposats a la responsabilitat derivada dels seus actes".

Així doncs, de les paraules del catedràtic es dedueix que el nombre de seguidors de la persona que ha comès un delicte d'injúries mitjançant les xarxes socials condiciona la difusió del missatge i, per tant, la gravetat del mal. Ara bé, què passa si no som els autors de la piulada, sinó que ens limitem a repiular-lo? També és delicte? "En principi, s'hauria d'entendre que no", respon l'investigador líder del grup VICRIM. La raó és que "no és evident que aquesta forma de difusió comporti una adhesió al missatge, i la imputació de responsabilitat sempre s'ha de fer en termes restrictius en l'àmbit penal".

Quina pena correspon al delicte d'injúries?

En aquest tipus de faltes sempre parlem de multes. Amb tot, a més d'afectar la butxaca, també poden anar acompanyades d'inhabilitació especial de fins a dos anys si el tribunal aprecia que l'autor ha actuat amb ànim de lucre. A més, és important tenir en compte el contingut de l'ofensa. En aquest sentit, no hem d'oblidar que la difusió de missatges d'odi pot ser considerada un delicte més greu. El catedràtic es refereix, per exemple, a la comissió d'un delicte d'amenaces o apologia del terrorisme, a la discriminació contra determinats col·lectius o a la provocació a l'odi.

Així mateix, cal tenir en compte que, segons De Juan-Creix, "el delicte d'injúries es pot convertir en un altre delicte més greu penat amb presó; per exemple, en la difusió d'imatges íntimes sense consentiment (el que es coneix com a sexting), que afecta també qui les comparteix. A més, es pot incórrer en altres delictes, com ara revelació de secrets o assetjament, que també van acompanyats de penes de presó".

Retractació, perdó i extinció de l'acció penal

En explicar en què consisteix el delicte d'injúries, el Codi penal, a l'article 208, distingeix entre imputació de fets i manifestació d'opinions. En els casos en què es tracti d'imputació de fets, "l'article 214 del Codi penal preveu que, si l'acusat d'injúria reconeix davant l'autoritat judicial la falsedat o la falta de certesa de les imputacions i se'n retracta, el Tribunal imposarà una pena inferior, podrà deixar d'imposar la pena d'inhabilitació i, si ho sol·licita la persona ofesa, ordenarà la publicació de la retractació al mitjà en què es va fer la injúria", aclareix Tamarit. Segons l'opinió de l'expert, l'atenuació té poc sentit, tenint en compte que la pena prevista és, d'entrada, només la de multa. No obstant això, "la retractació i el fet de publicar-la tenen un sentit reparador". "A més, hi ha la possibilitat que, a conseqüència de la retractació, l'ofès atorgui el seu perdó, cosa que implica l'extinció de l'acció penal", conclou.