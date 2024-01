Tendències a curt termini en el turisme

Tot i que algunes malalties com el coronavirus es transmeten més ràpidament a causa de la globalització, especialment en àrees amb un elevat nombre d'habitants, segons els autors, el comportament d'una part dels turistes ha canviat més aviat "a curt termini". "Encara que la pandèmia hagi generat un debat intel·lectual sobre la nova consciència global que 'som molt poca cosa' com a espècie, els resultats de l'estudi apunten que no hi ha cap temor generalitzat a continuar viatjant en el futur, ni a fer-ho de manera radicalment diferent", apunta González.

De fet, els investigadors de la UOC incideixen en el fet que la percepció del risc es construeix socialment, per la qual cosa per si mateixa no és suficient per fer canviar les persones si no va acompanyada d'altres mesures, com la sensibilització o l'educació. És més, el canvi de comportament "depèn més de factors com ara l'actitud ambiental o la visió prèvia del món que tenen els individus", remarquen els autors.

Tot i que en els moments de recuperació de després de les onades inicials es parlava d'un canvi d'hàbits i preferències en el sector turístic —per exemple, més tendència al turisme de natura o a visitar destinacions rurals—, actualment hi ha un nombre important de turistes que, a llarg termini, continuen confiant en llocs tradicionals de turisme de masses de sol i platja. "Una majoria important de turistes no associen el fet de viatjar a aquests llocs amb més gent amb el fet de tenir més risc de contreure la malaltia. És més, en molts casos, els perceben com a llocs segurs", afirma l'investigador de la UOC.

Si bé és cert que en un primer moment la caiguda de les xifres del turisme va comportar pèrdues milionàries per al sector, actualment s'allunya la creença que el turisme de masses "desapareixerà". Per exemple, actualment, les xifres de visitants que es comencen a recollir amb previsions per a l'estiu del 2022 confirmen una tendència continuista d'aquesta mena de turisme de masses.

"Tot i que les nostres aportacions són clares, cal dur a terme molts més estudis empírics que presentin noves dades per poder calcular amb eficàcia la influència de la pandèmia sobre diversos aspectes del comportament turístic", conclou González Reverté. L'expert assenyala que, tot i que hi ha nombrosos articles sobre la relació entre el turisme i la COVID-19, la majoria l'aborden com una discussió teòrica, una opinió personal o una pura especulació, sense aportar dades o informació basada en el treball de camp.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 8, treball digne i creixement econòmic, i 12, producció i consums responsables.

González-Reverté, F. , Gomis-López, J. M. i Díaz-Luque, P. (2022), "Reset or temporary break? Attitudinal change, risk perception and future travel intention in tourists experiencing the COVID-19 pandemic", Journal of Tourism Futures , vol. ahead-of-print, núm. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/jtf-03-2021-0079

