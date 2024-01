Continguts més "femenins"

Un dels principals motius que expliquen l'augment del nombre d'usuàries de videojocs es troba en l'oferta mateixa. És a dir, en el seu contingut. Els desenvolupadors ho saben i cada vegada creen més continguts enfocats a les seves preferències. En general, el gust femení opta per històries d'aventures i superació, i narratives en les quals apareguin temes familiars i d'amistat. I tot això, mostrat d'una manera especialment cuidada. Així ho descriu Vidal. L'experta pensa, a més, que a les dones els repel·leixen "els protagonistes amb trets exagerats, amb pits grossos o culs desproporcionats... En definitiva, tots aquells elements en els quals sigui possible apreciar connotacions sexuals, atès que no és l'objectiu del joc, normalment."

De manera que tot indica que tant el suport triat per jugar com el contingut del joc influeixen en gran manera en la tendència d'ús dels consumidors. No obstant això, és possible establir un perfil estàndard amb aquestes dues variables, suport preferit i sexe del consumidor? Una qüestió que no sembla senzilla d'abordar, perquè, encara que "en principi, és evident que hi ha una relació clara, el tema és massa ampli per poder definir un perfil concret d'homes, dones, adolescents i gent gran, ja que hi ha molts gèneres de videojocs i moltes variants que cal tenir en compte", assevera l'experta.

I per refermar la seva postura sobre aquest tema, la docent aporta un exemple personal: "Tinc tres fills, i cadascun prefereix una mena de suport i de joc. Un és adolescent i li agrada jugar al FIFA amb la consola PlayStation 5; un altre, també és adolescent, però prefereix la consola Xbox One i no suporta el futbol, i la tercera, és una nena que juga amb la consola Nintendo Switch." En definitiva, que segons Vidal, no seria possible establir un perfil amb el qual poder encasellar les persones usuàries sota aquests paràmetres. "No seria real", conclou.

Envellir amb salut gràcies al gaming

Una altra part de l'increment de la xifra de videojugadors recollida en l'Anuari elaborat per l'Associació Espanyola de Videojocs correspon al públic sènior. Aquest col·lectiu, gràcies als períodes de confinament de la pandèmia de la COVID-19, s'ha anat familiaritzant a poc a poc amb els dispositius digitals, "la qual cosa ha comportat que ho faci també amb els usos nombrosos que ofereix, per exemple, el telèfon mòbil", dedueix Andrea Rosales. A més, atès que Candy Crash és una de les aplicacions que té més èxit com a joc per a telèfons mòbils, "aquest s'ha convertit en una de les opcions preferides per la gent gran", afegeix.

Per la seva banda, Teresa Vidal creu que els jocs de memòria són els que estan atraient gran part del públic de més de 65 anys.

Més enllà de la classe de joc majoritari en aquesta franja d'edat, recerques recents posen de manifest que el consum de videojocs podria ajudar a envellir amb salut. Una d'aquestes recerques correspon al treball efectuat pel Grup de Recerca en Salut Mental i Psicopatologia de la Universitat de Santiago de Compostel·la (GRISAMP), que va desenvolupar Gamapea, un videojoc que fomenta l'envelliment actiu de les persones usuàries i promociona la vida saludable.