Un 44 % dels espanyols va augmentar el pes durant el confinament, segons un estudi de la Societat Espanyola d'Obesitat (SEEDO). I desprendre's d'aquests quilos de més no és senzill: l'enquesta feta per la mateixa societat va concloure que 8 de cada 10 persones fracassen en l'intent de baixar de pes. En això influeixen múltiples factors, però, en contra de la creença generalitzada, la força de voluntat no és la clau. Segons els experts, diferents sistemes cerebrals poden determinar l'èxit o el fracàs a l'hora de complir l'objectiu de seguir una alimentació saludable o aconseguir el pes ideal amb una dieta.

Ho va posar de manifest l'estudi Prefronto-cerebellar neuromodulation affects appetite in obesity, portat a terme per investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i les universitats de Harvard i Nova York, el qual va evidenciar que la xarxa del cervell que està implicada en el que els neurocientífics anomenen control cognitiu exerceix un paper fonamental. Com explica Diego Redolar-Ripoll, subdirector de recerca dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i un dels autors de l'estudi, diferents regions cerebrals s'activen quan alguna cosa ens agrada perquè representa un estímul que ens gratifica i activa el substrat nerviós del reforç. "Molts aliments generen l'activació d'aquest substrat; el que ho fa més és la glucosa. És l'equivalent a l'activació que provoca la cocaïna. Entre altres substàncies s'alliberen dopamina i serotonina", assenyala Redolar, membre del grup de recerca Cognitive Neurolab.

D'altra banda, hi ha una altra xarxa al cervell implicada en el que els neurocientífics anomenen control cognitiu, un conjunt de funcions que són les que jeràrquicament estan per sobre de les altres. Es manifesta quan cal prendre decisions, triar l'opció més adequada o buscar l'estratègia que s'ajusti més per resoldre un problema, "i tot això és el que anomenem control cognitiu, que ens diferencia d'altres animals. Això depèn fonamentalment d'una estructura que es diu escorça prefrontal dorsolateral", indica.

És precisament la regió que van activar en l'estudi en persones amb obesitat a través d'estimulació magnètica, una tècnica que permet modular el funcionament del cervell d'una manera no invasiva. El resultat va ser que, en augmentar el control cognitiu, els participants en l'estudi es decantaven per aliments més saludables. "Encara que l'obesitat té moltes causes, una és el fet que el sistema del reforç està descontrolat i les persones es deixen portar exclusivament per aquest sistema, per la qual cosa no tenen control sobre la seva pròpia conducta, cosa que es dona en altres addiccions. Però augmentant l'activació de l'escorça prefrontal dorsolateral s'aconsegueixen dues coses: que tinguin més control sobre la conducta pròpia i que disminueixi el desig per l'aliment que es vol evitar", explica.