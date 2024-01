L'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) ha publicat un estudi que assegura que, si hi hagués tres dies sense reunions a la setmana, la productivitat de l'empresa augmentaria un 73 %. A més, aquesta reducció també tindria un efecte molt positiu en la salut mental de la plantilla, ja que s'estima que l'estrès es podria arribar a reduir un 57 %.

La recerca d'aquesta prestigiosa institució nord-americana no és l'única que apunta en aquesta nova direcció. Molts altres treballs també ho fan. Per exemple, un estudi de Harvard conclou que el 70 % de les reunions impedeix que els empleats facin una feina productiva. A més, els autors asseguren que, si bé va hi va haver una disminució del 20 % en la durada mitjana de les trobades laborals durant la pandèmia, en nombre van augmentar un 13,5 %. Finalment, també s'ha detectat que els directius acabats d'ascendir tenen gairebé un terç més de reunions que els més experimentats.

En aquesta mateixa postura s'alinea el professor col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Manel Fernández Jaria. A més, l'expert assenyala que la relació entre les reunions digitals i la disminució de l'estrès té molt sentit, ja que "en aquesta mena de trobades virtuals hi ha més concentració cap al tema que s'està tractant, i són menys importants els aspectes complementaris, com ara la posició, la roba, els elements accessoris, les salutacions al començament, etc.". "El llenguatge no verbal és menys rellevant a les reunions en línia, i això pot contribuir a reduir els nivells d'estrès que provoca la presencialitat", afegeix.

L'expert defensa la virtualitat de les reunions per diverses raons: es concreta molt més l'objectiu, s'escolta amb més atenció, es respecten els torns de paraula i escolta, i es redueixen les interrupcions.