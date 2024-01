La UOC celebra la Setmana per la Pau - Arcadi Oliveres, organitzada per Justícia i Pau

Del 27 al 30 de juny, l'associació Justícia i Pau organitzarà la Setmana per la Pau - Arcadi Oliveres, un esdeveniment que serà un espai de trobada i reflexió per a tota la ciutadania i que se centrarà a mantenir viu el llegat de l'economista Arcadi Oliveres, que va morir l'any 2021. La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), col·laboradora de l'entitat, convida tota la comunitat universitària a participar en les diferents activitats que tindran lloc a la ciutat de Barcelona.

"Ens unim a aquesta Setmana per la Pau perquè compartim i promovem els mateixos valors de pau, diversitat, democràcia, respecte pels drets humans, desenvolupament humà integral i justícia restaurativa que fomenta Justícia i Pau", ha destacat Gemma Xarles, directora de Globalització i Cooperació de la UOC, que convida tota la comunitat universitària a participar en els actes organitzats.

Per a Xarles, "més enllà de la docència, la Universitat ha de formar la ciutadania perquè sigui capaç d'afrontar els reptes socials que vivim al món". La directora també ha destacat la figura d'Arcadi Oliveres com a "referent del pacifisme i la no-violència, i pel seu activisme per la desmilitarització i la crítica a la indústria armamentística. Aquesta setmana, els carrers de Barcelona s'obriran a l'intercanvi de pensament i fomentaran el treball en xarxa per transformar la societat. La UOC, com a node de coneixement, no hi podia faltar", afegeix Xarles.

La relació de la UOC amb Justícia i Pau va més enllà d'aquest esdeveniment. Des d'inicis d'any, la UOC impulsa amb Justícia i Pau un programa de voluntariat penitenciari a les presons catalanes que ha despertat l'interès de la comunitat estudiantil. El voluntariat consisteix en l'acompanyament de persones internes en el seu procés de sortida en llibertat i vol contribuir a la rehabilitació i la reinserció social d'aquest col·lectiu.