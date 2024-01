Falta d'oportunitats, manca de referents, desigualtat en les distribucions de premis i estereotips que fan perdurar els rols de gènere són algunes de les dificultats a les quals s'enfronten les dones que es dediquen a la literatura avui dia. En un moment en què a Occident les dones disposen de més igualtat enfront de la llei, el món literari és més propici a donar suport a les creadores femenines? Es donen realment les circumstàncies que permeten als creadors fer valer les seves obres independentment del gènere de qui les escrigui?

D'acord amb la darrera edició de l'estudi Hábitos de lectura y compra de libros en España, editat pel Ministeri de Cultura, a l'Estat espanyol el percentatge de dones lectores de llibres en el temps lliure és significativament superior al dels homes: un 69,6 % de dones, envers un 59 % d'homes, té aquest costum. Tanmateix, tot i que elles llegeixen més, ells són els principals productors de literatura: les dades d'obres registrades a l'ISBN el 2021 diuen que, de 66.371 títols inscrits a l'Estat espanyol, el 44,3 % són d'homes i el 27,1 % són de dones, mentre que el 28,6 % restant correspon a obres no classificables per sexe de l'autor, són de diversos autors o la seva autoria té una altra situació. Quines són les causes d'aquesta manca de dones creadores i referents?

"Durant molt de temps hem estat centrats a dir que les dones han estat invisibilitzades i que, per tant, la seva obra creativa, literària o del tipus que sigui, no s'ha tingut en compte. I això és veritat. Però hi ha un altre aspecte que penso que és molt interessant i que s'ha de tenir en compte, i és que, al llarg del temps, les dones no han pogut crear valor", assenyala la professora col·laboradora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC Montserrat Gatell. "Això fa uns anys feia molta cosa dir-ho, però la funció de les dones al món durant segles ha estat una altra, i no han tingut les mateixes oportunitats per accedir al món del coneixement. Des de l'antiguitat més clàssica, les dones no tenien accés a l'alfabetització", comenta. I contesta un dels arguments que sovint s'han esgrimit des del patriarcat: "Si no hi ha hagut cap dona Cervantes o Shakespeare, com s'acostuma a dir, és perquè no se'ls ha donat la possibilitat."

Aquesta herència històrica també es veu reflectida en les temàtiques que es tracten a la literatura feta per dones. Segons un estudi fet a escala estatal, a Espanya, del total de dones que escriuen novel·la, el 94,8 % es dediquen al gènere romàntic. I del total d'autors de novel·la romàntica (2.114), 2.002 són dones, enfront de 112 homes. "Les persones escrivim, pintem, raonem, escoltem… Tot el que fem ho fem partint de l'experiència i les trajectòries vitals. Com que l'art és indestriable de la vida, reflecteix el que ens passa. Per això les nostres són històries quotidianes: familiars, tancades, individuals, particulars, de tot el que no és públic." I el que no és públic tampoc no és paradigmàtic ni forma cap model, cosa que determina que l'obra femenina es col·loqui immediatament en una posició de subordinació respecte de l'obra masculina.