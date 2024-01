Debatre sobre la transformació de l'educació, contribuir a les accions prioritàries i començar a definir els compromisos educatius dels països membres de l'ONU han estat els objectius de la precimera celebrada per la UNESCO a París entre el 28 i el 30 de juny. Ministres i responsables de les polítiques d'educació de 154 països s'han trobat a la cita, en la qual han participat prop de 2.000 persones entre joves activistes, experts educatius, societat civil i sector privat. La UOC també hi ha estat present, amb l'assistència de la vicerectora de Globalització i Cooperació, Pastora Martínez Samper, i la directora de l'Àrea de Globalització i Cooperació, Gemma Xarles Jubany.

La inclusió, la qualitat de l'aprenentatge, el paper del professorat, la transformació digital i el finançament adequat han estat els eixos principals de la trobada, que ha de servir de preludi de la Cimera de Caps d'Estat per a la Transformació de l'Educació, convocada al setembre a Nova York pel secretari general de les Nacions Unides, António Guterres. "La irrupció de la pandèmia de la COVID-19 ha fet aflorar les mancances dels sistemes educatius que ja apuntava l'ODS 4 per poder garantir l'educació de qualitat per a tothom", explica Martínez.

Tot i que inicialment el paper de les institucions d'educació superior no estava recollit en els documents de treball de la cimera, a través de la participació de les universitats, inclosa la UOC, del Ministeri d'Universitats de l'Estat espanyol i de les xarxes internacionals, com l'Associació Internacional d'Universitats, en els debats previs i a la precimera a París s'ha corregit, en part, aquesta absència. "El paper de les universitats, i sobretot de les que tenim experiència en l'educació en línia, és essencial per impulsar aquesta transformació, que ha de dotar les persones de les competències necessàries per a un present incert, amb una emergència climàtica apressant; la capacitació del professorat que garanteixi que poden entomar el repte educatiu amb garanties, i la incorporació de la tecnologia per millorar l'accés i la cobertura educativa", afirma la vicerectora.

La UNESCO ha identificat cinc àrees temàtiques d'acció prioritàries de cara a la Cimera de Caps d'Estat del setembre: escoles inclusives, equitatives, segures i saludables; aprenentatge i habilitats per a la vida, el treball i el desenvolupament sostenible; professorat, docència i carrera docent; aprenentatge i transformació digital, i finançament de l'educació. Per consensuar el full de ruta fins al 2030, ha organitzat trobades virtuals i fòrums de discussió, en què la UOC també ha participat per incidir en la inclusió de l'educació superior en les línies d'acció. "Els reptes que afronta l'educació a escala global són molt variats segons les regions i els territoris", indica Gemma Xarles, "però cal incloure l'educació superior en aquesta transformació de l'educació, perquè en el món actual són aquests estudis els que ofereixen a les persones més oportunitats per escollir la vida que volen seguir i des de quins espais volen contribuir a la construcció de societats més equitatives". "A més, a través del coneixement que es genera a les universitats i que es transmet des de la docència, podem transitar cap a una ciutadania més conscient i responsable sobre els reptes que ens envolten per introduir canvis de futur", afegeix Xarles.

Durant la precimera, també s'ha instat els governs a impulsar les consultes nacionals sobre els seus propis plans d'acció amb vista a la cimera del setembre, on caps d'estat i de govern presentaran els seus compromisos nacionals per transformar l'educació.