Durant el 2021, el 17,6 % de les persones ocupades d'entre 16 i 74 anys va teletreballar , principalment en els sectors de les tecnologies digitals i les activitats professionals científiques, tècniques i financeres. Aquest canvi d'hàbit laboral ha permès als treballadors millorar la conciliació entre vida personal i laboral i aprofitar més el temps. Actualment, experts internacionals es plantegen si, més enllà d'aquests beneficis personals, aquest canvi tindrà un impacte positiu o negatiu des del punt de vista mediambiental. La resposta és complexa i depèn de molts factors.

Segons Eva Rimbau , professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i experta en recursos humans i teletreball, "en general, d'acord amb les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) , les persones que volen treballar a distància destaquen com a punt més positiu el fet que el teletreball evita desplaçaments, facilita la gestió del temps de feina, fa possible la conciliació amb la vida personal i permet aprofitar més el temps".

Per analitzar l'impacte que aquests canvis d'hàbits dels teletreballadors tenen sobre el medi ambient, "és interessant consultar un informe d'Eurofound publicat fa poc, que destaca que l'avaluació dels beneficis mediambientals del teletreball és una tasca complexa, perquè augmentar el teletreball implica una sèrie de canvis en les vides i les activitats quotidianes dels individus, i comporta decisions en l'àmbit de l'empresa que poden influir positivament o negativament en el nivell d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle".

Aquests són alguns factors que poden influir més en el balanç final:

La freqüència del teletreball (un o dos dies a la setmana, o més habitualment).

La distància recorreguda i la durada del viatge (molt curta, mitjana o llarga).

La intensitat d'emissió del mitjà de transport utilitzat (per exemple, cotxe dièsel o gasolina, vehicle elèctric o transport públic).

L'ocupació del cotxe durant els desplaçaments (si només hi va el conductor o si és un cotxe compartit).

Segons Rimbau, en funció de "com es combinin aquests factors, es produiran impactes ambientals diferents". "És evident, per exemple, que qui teletreballi més freqüentment generarà menys emissions de gasos d'efecte d'hivernacle que qui viatgi sol en cotxe (de gasolina o dièsel) i recorri una llarga distància", afirma l'experta.

Amb tot, el teletreball també té possibles impactes negatius: "el més evident —‍que contraresta, en part, els beneficis de la reducció dels viatges— és l'augment de l'ús d'energia a les llars, atès que els teletreballadors tenen més necessitat de calefacció, refrigeració, il·luminació, internet, cuina, equipament d'oficina, etc.". "A més, la possibilitat d'aprofitar el teletreball i evitar els viatges alguns dies a la setmana podria fer que els treballadors estiguessin més disposats a acceptar més distància els dies que són a l'oficina. Això podria arribar a compensar l'estalvi d'emissions que haurien aconseguit els dies de teletreball", destaca Rimbau.