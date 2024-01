La UOC i la Sala Beckett proposen desbordar el concepte de família

Cicle La Família (o la família?): desbordant el concepte i les seves derivades

El cicle és una aproximació artística i acadèmica que ens permet desbordar i rebrodar algunes de les certeses i demandes sobre aquesta noció antiga i contemporània, col·lectiva i personal. A més a més d’espectacles, hi haurà taules rodones entre creadors teatrals i experts de l’àmbit acadèmic per traslladar el debat de la família més enllà de l’escenari.

El tema esquitxa tota la temporada, amb propostes que van de setembre a juny. Així, el ballarí Andrés Corchero obre la temporada amb Absències (Premi de la Crítica 2020) durant quatre úniques funcions. Li seguirà La sort, del valencians Juli Disla i Jaume Pérez, una autoficció que explica el viatge emocional de l’adopció del seu fill. Ambdues propostes formen part del cicle.

Aquest octubre arriba per primera vegada a Barcelona Talaré a los Hombres de sobre la faz de la tierra de María Velasco (Premi Max a la Millor autoria). El cicle es pausa amb l’estrena d’un dels plats forts de la temporada: Viatge d’hivern (o quan Jelinek va deixar de tocar Schubert), de l’autora austríaca Elfriede Jelinek (Premi Nobel de Literatura). Magda Puyo dirigeix la proposta i en signa la dramatúrgia conjuntament amb Marc Villanueva. La peça, coproduïda per Cassandra Projectes artístics i la Sala Beckett, combina llenguatge, música (de Clara Peya) i moviment (d’Encarni Sánchez). Mentrestant, a la sala de dalt aterra la proposta del jove col·lectiu AMAGA i Anna Serrano: Allò que hi ha després de diumenge, la primera estrena professional de la companyia lleidatana.

El cicle es reprèn amb Tocar mare, nou text de Marta Barceló que dirigeix Jordi Casanovas i que protagonitzen Lluïsa Castell i Georgina Latre. Les actrius es posen a la pell de mare i filla per tercera vegada en la seva carrera teatral.

Seguint amb la temàtica, torna als escenaris una de les obres més aplaudides la temporada passada: El desig del cor de Caryl Churchill. Coneixerem els desitjos, pors i pensaments més viscerals d’una família disfuncional. Lucia del Greco en signa l’adaptació i la direcció.

Per Nadal, es reunirà la família Pla: Travy, a partir de la producció original del Teatre Lliure, ocuparà la sala de baix durant les dates festives. Mentrestant, a la Sala de dalt arriba La gran farsa, un retrat de la justícia sotmesa al poder polític de l’escriptor i crític teatral Santi Fondevila que primer s’estrena al Temporada Alta.



Travy, d'Oriol Pla Solinas i Pau Matas Nogué

Tres produccions pròpies que arriben...

Pablo Rosal escriu i protagonitza Asesinato de un fotógrafo, un homenatge al gènere detectivesc a través del teatre. Aquesta singular proposta, dirigida per Ferran Dordal i Lalueza, passarà abans pel Teatro de La Abadía de Madrid.

Durant el mes de març s’estrena Els encantats, un nou text de David Plana on la protagonista és una família trencada que vol tornar a la gènesi de totes les coses. La jove directora Lucia Del Greco dirigeix a Jordi Boixaderas, Guillem Font i Sandra Pujol.

El Teatre Principal de Palma i la Sala Beckett consoliden la seva col·laboració amb la coproducció de Les maleïdes, text del mallorquí Sergio Baos, de qui vam poder veure Paradís en el marc del GREC Festival de Barcelona 2022.

...I dues més que tornen

Es reposen dues obres que es van poder veure la temporada passada. D’una banda, Animal negre tristesa d’Anja Hilling i dirigit per Julio Manrique, torna pel febrer amb una nova incorporació al repartiment, la de Guillem Balart. De l’altra, tornarem a veure per primavera Eufòria, espectacle creat en residència per l’autora i directora Lara Díez Quintanilla.



Animal negre tristesa, d'Anja Hilling

Els laboratoris de creació

Amb l’objectiu de crear noves formes dramatúrgiques, la Beckett acull cinc laboratoris: el laboratori de creació jove ELS MALNASCUTS; el laboratori Peripècies, coordinat per Sergi Belbel; L’Obrador de filosofia, espai d’investigació interdisciplinari de música, poesia, dansa i paraula; Escriptura en viu, d’escriptura dramàtica a temps real, i un nou laboratori: El Col·laboratori, que explora les diverses formes de creació col·lectiva teatral.

Festivals: Escena Poblenou, Alcools i Clàssics

La Beckett torna a establir aliances amb tres festivals: dos habituals a la casa i un que s’hi consolida. En el marc del Festival Escena Poblenou arriba a l’octubre S.O.S, una creació d’Ada Vilaró estrenada a FiraTàrrega. D’altra banda, el Festival Alcools, poesia en escena, dirigit per Andreu Gomila i organitzat per la Sala Beckett, arriba a la seva desena edició. I per segon any consecutiu, el teatre serà un dels escenaris de la nova edició del Festival Clàssics, previst per aquesta tardor.

Noves entregues de Radioteatre amb Ràdio 4

Ràdio 4 de RNE i la Sala Beckett coprodueixen nous capítols de Radioteatre: Històries de l’altra banda, amb un encàrrec de creació de peces per a aquest format específic als autors Roc Esquius i Sergi Belbel, Jaume Miró i Anna Maria Ricart Codina.

Per últim, la Beckett continua amb les seves activitats habituals: els serveis a l’autoria i projecció internacional, els Personatges de la Beckett, els cursos i seminaris, la revista de teatre contemporani (Pausa.), les edicions pròpies (Biblioteca Sala Beckett) i les conjuntes amb Arola Editors, amb qui aquest any edita el teatre reunit de Sergi Belbel i David Plana.