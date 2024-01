La UOC comparteix en obert els materials formatius del projecte Scratch Social per acostar la programació als nens i nenes

La iniciativa formativa s'adreçava als professionals i al voluntariat d'entitats i organitzacions del tercer sector i de centres educatius que treballen amb la infància i la joventut més vulnerables i amb dificultats socials.

Aquests recursos, ara en obert, serveixen de guia introductòria per incorporar l'Scratch al currículum educatiu, o bé per dissenyar i organitzar activitats pedagògiques dirigides a nens i nenes, explorant totes les possibilitats educatives que ofereix l'eina. Per exemple, l'Scratch es pot utilitzar per practicar les operacions matemàtiques o per millorar l'ortografia. A més, també s'inclouen materials específics per treballar amb Arduino o App Inventor, que permeten la connexió de l'Scratch amb el món físic i la interactivitat amb diferents dispositius.

En aquests enllaços es poden descarregar lliurement els materials:

Introducción al Scratch: aplicaciones prácticas en entornos socioeducativos (disponible en castellà): Scratch Day: http://hdl.handle.net/10609/146511 (Wiki Scratch)

Seguretat a la xarxa (material disponible en català i en castellà): http://hdl.handle.net/10609/139426 (català) i http://hdl.handle.net/10609/145186 (castellà)

Programación visual de robots y gadgets - Scratch 4 Arduino (disponible només en castellà): http://hdl.handle.net/10609/145188

App inventor (disponible només en castellà): http://hdl.handle.net/10609/145187

Aquesta iniciativa forma part del compromís de la UOC amb el coneixement obert i el foment de l'ús de recursos d'aprenentatge en obert. Tots els materials estan publicats amb llicència Creative Commons perquè les persones o institucions que ho considerin, puguin fer-ne ús en els diferents projectes i iniciatives al voltant de la programació en Scratch amb infants.