La inflació fa efecte en la ment del consumidor

Un altre punt clau d'aquest avanç de temporada és el pessimisme de la societat davant del panorama econòmic actual. "Hi ha molta incertesa amb el tema dels preus i això genera preocupació al conjunt de la població. Com que cada mes que passa els preus s'apugen, molts pensen que anticipar les compres és un encert", subratlla Soler. De fet, la inflació afecta gairebé el 78 % dels espanyols, segons una enquesta de Sigma Dues , i més del 75 % veu molt o força afectada la qualitat de vida per la pujada dels preus els darrers mesos.

I al desembre, com és habitual, els productes s'encareixen. "Si el consumidor ja comprava els regals o el menjar amb antelació, enguany molt més", comenta. Però l'avançament de Nadal no beneficia únicament la butxaca de les famílies, també beneficia la de l'empresa amb la seva campanya publicitària. "Com més a prop de les dates clau t’anuncies, més cara és la publicitat", afegeix Soler. I és que el sector, de la mateixa manera que el torró, també té la seva pròpia inflació. A més, la campanya de Nadal ja no és una opció, sinó un manament. Tenir-la és necessari i, com remarca l'experta, "en les condicions comercials dels últims anys, podria ser la diferència entre sobreviure o tancar una botiga".

Nadal comença a l'agost

Avui els detallistes ho poden saber tot (o gairebé tot) dels seus consumidors. En el món de les xarxes socials, un dels grans reptes dels comerciants és conèixer què pensa el consumidor. Soler explica que les empreses analitzen les converses que es donen en aquestes plataformes i s'anticipen als temes de què tracten els usuaris per, així, vendre en funció del que està de moda o no.

L'estudi "Does Christmas really come earlier every year?", publicat per la Royal Statistical Society, explica que al Regne Unit les cerques sobre Nadal comencen a l'agost. De fet, aquesta tendència s'ha accentuat en els deu darrers anys, ja que, com apunta l'informe de Royal Statistical Society, abans de 2013 les cerques començaven a finals de novembre.