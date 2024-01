Perilla el Nadal?: les grans empreses de transport pugen els preus gairebé un 8%

Continua la crisi dels contenidors?

Durant la pandèmia es va produir el que els experts van anomenar la crisi dels contenidors. Una de les causes d'aquesta situació va ser l'encariment del comerç electrònic a tot el planeta, alhora que molts ports romanien tancats o treballaven sota mínims per culpa del coronavirus. Així, es va produir un embús en el trànsit de contenidors, que encara es percep en el comerç mundial.

Malgrat tot, com incideix Castillo, "pel que fa als costos s'ha millorat, perquè el preu és un 65 % menys que fa un any". L'últim índex mundial de contenidors compost de Drewry se situa en 3.483 dòlars per cada contenidor de 40 peus (uns 12,2 metres), quan fa un any era de 8.300 euros, segons la mateixa anàlisi.

A més, aquest mateix expert també destaca que, "quant a retards, també s'ha millorat, per la qual cosa podem dir que s'està estabilitzant i ja no és una preocupació tan imperant en el comerç internacional".

Un transport més ecològic, la clau de tot

"Amb l'ajust de preus, podem continuar millorant les nostres infraestructures i tecnologies per garantir solucions sòlides, incloent-hi avions i vehicles d'última generació", va comentar sobre aquest tema el mateix director general de DHL Express per a Espanya i Portugal, Miguel Borrás.

De fet, el directiu va insistir que aquest encariment els brindaria la possibilitat "d'invertir en solucions ecològiques i cada vegada més sostenibles, com ara combustibles menys contaminants per a aeronaus o la utilització cada cop més freqüent de vehicles elèctrics, entre altres". Per a Castillo, potenciar les energies netes és la clau del futur. "I no parlo únicament d'una furgoneta elèctrica, sinó també de bicicletes de càrrega o de l'ús del transport públic. El problema principal és que, avui dia, la tecnologia no permet que vehicles de càrrega pesada siguin elèctrics, i això condiciona molt la logística verda", apunta.

Segons l'expert, en l'actualitat, el vehicle elèctric s'utilitza per a l'última milla, és a dir, la del magatzem a casa del consumidor; per això, Castillo reconeix que "és necessari continuar invertint en vehicles de més grandària".

No obstant això, cal tenir en compte que l'augment de la demanda de vehicles elèctrics repercutirà, entre altres, en una demanda més gran de semiconductors. "I això és quelcom que pot generar tensions, ja que en l'actualitat, hi ha falta de subministrament", subratlla. Així mateix, l'expert considera que es necessiten ajudes per a les empreses, destinades a renovar les flotes i substituir-les per vehicles verds, ja que "el cost és molt elevat".

Tot i així, Castillo reconeix que, actualment, els principals reptes en el sector de la logística són "mantenir terminis de lliurament amb un augment exponencial de les comandes, sense perdre la traçabilitat i la qualitat dels enviaments, i també assegurar els costos, tenint en compte la situació econòmica actual".