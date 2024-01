La comunicació al servei de la societat

Tres de cada quatre ciutadans a escala mundial afirmen que han sentit parlar alguna vegada dels ODS, segons un estudi de la consultora Ipsos i el Fòrum Econòmic Mundial. Tanmateix, només el 26 % admet que està familiaritzat amb les línies d'acció global. Per a Costa, també directora de la Càtedra Vegalsa-Eroski, la comunicació és una "eina fonamental" per conscienciar la població, per fomentar la col·laboració de les organitzacions públiques i privades i del conjunt de la societat, i per consensuar i promoure canvis importants en els models productius, econòmics o energètics.

"Els ODS han de ser l'horitzó en què les organitzacions hem de basar les estratègies de sostenibilitat", defensa Gabriela González, directora de Sostenibilitat i Comunicació Corporativa de Vegalsa-Eroski. "Han de potenciar una comunicació basada en la transparència, el propòsit, la responsabilitat i el compromís amb els grups d'interès i a través d'aliances a llarg termini", afegeix.