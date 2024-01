L'altra cara de la moneda: assetjament i odi

L'altra cara de la moneda de les xarxes són els missatges d'assetjament i odi que proliferen sense cap control, especialment a Twitter. Les dones, particularment dins de l'àmbit feminista, són objecte de nombrosos atacs per part d'extremistes de moviments com la ultradreta o d'homes supermacistes.

"Les xarxes són avui molt lluny d'aquells llocs utòpics, igualitaris i plens de possibilitats per a l'expressió lliure de les usuàries que pensàvem que serien fa vint anys. Però les xarxes les fem les persones que hi participem; la tecnologia per si sola no incita a l'odi ni a l'amor (encara que, en facilitar-ne la circulació, s'intensifiquen els continguts). L'assetjament en xarxes és un problema seriós que és constitutiu de delicte, igual que el discurs d'odi. S'ha d'abordar seriosament perquè la sensació d'impunitat que tenen alguns usuaris està afavorint la circulació de missatges violents, l'atac personal i massa dinàmiques antidemocràtiques. En el camp del gènere, de la diversitat i dels drets, els atacs són especialment virulents; això és indicatiu de com són d'importants la justícia de gènere i els drets LGTBIQ+ per a la qualitat democràtica de les nostres societats", assegura Enguix.

Per a Anna Clua, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i investigadora principal del grup de recerca Transformació Social i Comunicació (Sotrac), "és necessari que els drets reverteixin en més empoderament, més que no pas en més victimització". Clua dirigeix el projecte d'investigació We2.0 sobre l'exercici del dret a queixa, denúncia i reparació enfront dels discursos d'odi racistes i LGTBI-fòbics reproduïts als mitjans de comunicació catalans.

"És perillós reproduir la idea que els discursos d'odi són una xacra recent atribuïble a les xarxes socials. La violència cap a certs col·lectius forma part d'un problema estructural al qual cal abocar tots els esforços de recerca. La violència també és present en els discursos dels mitjans de comunicació que no apliquen codis ètics i en els patrons culturals interioritzats." Per a la investigadora, "cal utilitzar les eines existents per fer denúncies davant de discursos d'odi. El fet que no les utilitzem continua encoratjant la impunitat davant la injustícia".

En el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, continua essent important recordar que "Mahsa Amini va ser assassinada pel fet de ser dona i sortir-se del guió limitat d'actuacions permeses a les dones", explica Enguix. "Es refereix a les (desiguals) relacions de gènere i al control social sobre les dones i el cos. I també al poder, en mostrar que, com a dona, davant les forces policials Mahsa no era ningú."