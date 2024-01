Aquest 25 de novembre (25-N), Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) s'adhereix a la campanya internacional del Banc Vermell per denunciar la permanència de les violències masclistes. L'acció consisteix en la instal·lació d'un banc vermell a l'espai públic amb una frase de sensibilització, que en el cas de la UOC serà "Connectem-nos per una xarxa lliure de violències masclistes", atès que la reivindicació de la Universitat posa l'èmfasi en les violències que pateixen les dones en l'àmbit digital.

Per a la vicerectora de Globalització i Cooperació, Pastora Martínez Samper, "les violències digitals masclistes formen part del mateix sistema de desigualtats que el patriarcat perpetua i que sovint es combinen amb altres formes de violències de gènere". I afegeix: "Igual que ho és l'espai públic, l'entorn virtual pot ser un espai restringit i perillós per a les dones: els insults, les amenaces, les campanyes de desprestigi o les agressions a la intimitat afecten la lliure participació de les dones i les persones amb diversitat sexual i de gènere a les xarxes socials".

La campanya del Banc Vermell és una iniciativa internacional per sensibilitzar sobre la violència de gènere i els feminicidis. El seu inici es troba en una acció de protesta que es va dur a terme a Ciudad Juárez —població mexicana tristament famosa per l'elevat nombre d'assassinats sexistes que hi tenen lloc—, en què les dones d'aquesta ciutat es van manifestar contra la violència masclista calçant sabates vermelles. Després, el 25 de novembre de 2016, la ciutat de Perugia va instal·lar una panchina rossa ('banc vermell') per expressar el rebuig contra la violència vers les dones. Des d'aleshores, nombroses organitzacions s'han sumat a la iniciativa col·locant un banc vermell a les seves instal·lacions amb una frase de sensibilització.

La UOC celebrarà l'acte institucional d'inauguració del Banc Vermell al campus del Poblenou, un conjunt de tres edificis situats al complex de l'antiga fàbrica tèxtil de Can Jaumandreu, el 24 de novembre a les 15 hores. En la primera part de l'acte es farà la descoberta del banc, que s'ubicarà inicialment al vestíbul de l'edifici. La descoberta anirà acompanyada d'una instal·lació led en la qual es projectaran frases recollides en una campanya virtual prèvia. En la segona part, a les 15.30 hores, es durà a terme una taula rodona, on diverses ponents abordaran, des dels seus respectius camps de treball i d'investigació, qüestions sobre violències masclistes i com aquestes es manifesten en l'àmbit digital actualment.

"Com a universitat digital, l'adhesió a la campanya internacional del Banc Vermell és una responsabilitat davant el nostre compromís per erradicar les violències de gènere a la Universitat", explica Martínez Samper.

El banc ha estat fabricat per professionals del Servei de Rehabilitació Prelaboral del Vallès Oriental, el qual dona oportunitats laborals a persones amb problemes de salut mental.