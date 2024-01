Bretxa camp/ciutat

L'augment de la bretxa camp/ciutat amplia altres bretxes com ara la digital, la de gènere o la generacional. I en aquest escenari, l'ensenyament superior en línia suposa una de les eines més eficaces amb les quals es pot combatre aquestes diferències. "La universitat en línia és fonamental per construir comunitats rurals més capacitades, emprenedores, cohesionades i cooperatives. I per aconseguir-ho, cal que les persones es puguin formar, reciclar o especialitzar sense haver de renunciar a la seva manera de viure en el camp", assenyala Fitó.

Que es tingui accés a aquesta formació des del món rural assegura la vinculació del capital humà al progrés d'aquestes zones, ja que el rol de l'ensenyament superior és fonamental per garantir que totes les inversions i accions per a la millora d'infraestructures i serveis reverteixin en la construcció de comunitats rurals realment més fortes, unides i competitives.

Segons el parer de la vicerectora, la presència de la universitat en línia en aquests territoris també contribueix al fet que puguin ser comunitats més pròsperes. "La formació és alhora un factor clau i una oportunitat per al dinamisme i la resiliència de les zones rurals", assenyala. "Es tracta de generar capital social i de tenir una comunitat rural resilient i connectada, que sigui capaç d'afrontar els canvis que puguin venir", indica Fitó, al mateix temps que afegeix que la universitat no solament és responsable d'oferir una formació de qualitat adequada als principals reptes de la societat i del mercat de treball, sinó també de promoure el desenvolupament de competències específiques per a l'ocupació i de dinamitzar la seva comunitat i, per tant, el coneixement que hi circula, també en favor de la creació d'oportunitats laborals.