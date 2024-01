El Mundial, al metavers amb Upland

A part de Roblox, la FIFA va llançar una altra experiència al metavers a través d'Upland. Així, els qui formin part o s'uneixin a la comunitat d'Upland, que avui té prop de quatre milions d'usuaris registrats a tot el món, tindran el privilegi d'adquirir, recopilar i comercialitzar aquests actius digitals. Tot plegat dins de la mateixa plataforma, que es basa en la tecnologia blockchain.

En l'experiència de la Copa Mundial de la FIFA amb Upland, els usuaris poden crear un avatar d'Upland per viatjar fins a la rèplica de l'estadi de Lusail, a Doha. A més, aquest món digital està fonamentat en les ubicacions del món real. En realitat, és com jugar a Google Maps.

Metavers sí, però alerta amb els hooligans

El metavers en el futbol obre un ventall de possibilitats que també tenen els seus riscos. Ferran Lalueza reflexiona sobre això i considera que caldrà crear uns límits o normes de convivència, especialment per frenar els comportaments incívics dels hooligans.

I si aquestes situacions ja es produeixen als bars o als estadis de futbol, "al metavers, molt més", incideix Lalueza. A parer seu, els hooligans tindran molta més llibertat en les seves actuacions, ja que al final cadascun es connectarà des de casa seva, de manera que "no hi haurà cap control, a part del que tu tinguis en aquell moment", assevera. D'altra banda, Lalueza creu que el sector de l'esport haurà de "redefinir el model de negoci per buscar un equilibri entre els beneficis de l'esport real i els del virtual".

El futbol, sempre adaptant-se

La metamorfosi que el futbol experimenta al metavers no és l'única que ha viscut aquest esport. També la va tenir al cinema. En aquest sentit, Carlos Marañón, periodista, director de la revista Cinemanía i col·laborador de la Cadena Ser, ha narrat en el seu últim llibre Barullo en el área: el fútbol en 50 películas fundamentales, com la gran pantalla també s'ha valgut del futbol per enganxar el seu públic.

L'autor pensa que el futbol i el cinema són "les dues grans passions del nostre temps. Coetànies, universals, populars i obertes a totes les possibilitats de gaudi imaginables. I malgrat néixer alhora i evolucionar en paral·lel, sempre han estat a prop", suggereix Marañón, en el pròleg del llibre. De fet, la seva publicació és una llista "desacomplexada i heterodoxa" de les 50 pel·lícules que reflecteixen tant l'essència del futbol com la del cinema. "Tots dos són tòtems contemporanis amb la capacitat de fer-nos somiar, de desvetllar sentiments i generar ingressos ingents, de crear ídols de masses i, fins i tot, d'alegrar-nos (o amargar-nos) el dia: tenen molts vincles entre si", conclou.